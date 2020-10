Elmegyek-e a Covid-tesztre, az utóbbi napokban mindenki ezt kérdezi. Mentális egészségem megőrzése érdekében egyelőre nem foglalkozom ezzel, hiszen lehet, hogy mire Pozsony kerül sorra, megváltozik az épp aktuális forgatókönyv. Soha jobb alkalom a jelen pillanatra való koncentrálás elvének gyakorlására.

De visszatérve a kérdéshez: a dolgok mostani állása szerint nem vetem alá magam a tesztnek. Ennek egyszerű oka van. Az első hullámtól kezdve egészen a mai napig betartok minden szabályt és óvintézkedést, mégpedig nemcsak én, hanem a család minden egyes tagja. Nem utaztunk, nem gyülekeztünk, nem buliztunk, s az egyetlen tömegakció, amin ezalatt részt vettem, a Matovič teadélutánjának nevezett nagy magyar összejövetel volt, azon is csak azért, mert tisztelem azt, aki meghívott (nem a kormányfő volt az). Ám már akkor csodálkoztam, hogy miközben az éttermek még zárva voltak, a celofánnal letakart pogácsát leszámítva az összes étel, sütemény és gyümölcs lefedetlenül állt az asztalokon. Gondoltam is, milyen jó alkalom lenne ez a magyarok tömeges megfertőzésére, utóvégre volt már olyan a történelem folyamán, hogy az uralkodó vacsorára hívta az ellenlábasait, aztán ott, helyben legyilkolásztatta őket. De ez rossz gondolat, el is hessegetem…

Mindenesetre nem vagyok hajlandó részt venni egy olyan tesztelésen, amelynél a képek tanúsága szerint kígyózó sorokban kell állni, miközben ezt ugyanaz a kormány szervezi, amely kijárási tilalmat rendelt el. Az utóbbival egyetértek, és ehhez tartom magam.

A másik ok a teszt megbízhatatlansága. Matovič néhány hete maga mondta, hogy 30 százalékos. Persze amit ő mond, nem mérvadó, hiszen aki az egyetemet is csalással végezte el, az számomra nem tekintély. A hozzáértő epidemiológusok és virológusok – köztük például a válságstáb egyik tagja – figyelmeztetnek arra, hogy a teszt hamis képet mutathat. Vagyis lehet, hogy valaki pozitív lesz, de valójában negatív. Vagy ami még rosszabb, negatív lesz, de valójában pozitív, mert akkor nincs ok a további vizsgálatra, s az illető járhat tovább munkába, ahol önhibáján és tudtán kívül fertőzhet, s akkor ott vagyunk, ahol voltunk. Szerencsémre nekem nem számít a karantén, mert otthonról is dolgozhatok. Nem úgy, mint azok az emberek, akiket így büntetnek, ha nem vesznek részt a tesztelésen.

Micsoda gonoszság önkéntesnek nevezni valamit, ami színtiszta zsarolás. S míg zajlik a nagy cirkusz, háttérbe kerül egy lényeges dolog. Mint olvasom, az állam a 13 millió teszt beszerzésére három céggel kötött szerződést 52,3 millió euró értékben. Ebből 39,5 millió eurót a nagyszombati Eurolab Lambda cég kapott, amely azt a magániskolát is üzemelteti, ahol a kormányfő lányai tanulnak. S amelynek szülői tanácsában a felesége neve is szerepel. Véletlen egybeesés?