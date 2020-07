Génekbe kódolva

Nemrég emlékezett meg az ország egy szomorú évfordulóról, az első nagy kommunista kirakatperről. 70 évvel ezelőtt végezték ki Milada Horákovát és társait. 1950. június 27-én volt a kivégzés – történelmi léptékkel mérve nem is olyan rég, ma is sokan vannak még köztük olyanok, akik megélték azokat a vészterhes éveket. De ami a legrosszabb: amit a génekbe kódolt a totalitárius rendszer, az még ma is tovább él, amikor már harminc éve szabadságban élhetünk.

„Ez volt az első nagy kirakatper, amelynek megrendezésében a szovjet állambiztonságiak is részt vettek. Az első koncepciós per, amikor az állambiztonság, az ügyészség és a bíróság előre megírt forgatókönyv szerint járt el”, mondta el Branislav Kinčok, a Nemzeti Emlékezet Intézetének történésze. Összesen tizenhárom embert ítéltek el, négyüket kivégezték. A rezsim példát akart statuálni, elrettenteni a társadalmat és megmutatni, hogy vaskézzel irányít. A vádlottakat háborús uszítóként tüntették fel, akik veszélyeztetik a szocialista békét. Éppen ezért lehetett sikeres ez a propaganda, hiszen akkor alig öt éve ért véget a világháború és mindenki félt egy újabbtól. A félelem pedig gyorsan változik át gyűlöletté. Az emberek, még a kisiskolások is petíciókat írtak alá, melyben a vádlottak megbüntetését követelték. És éppen ez az első számú tanulság: mi mindet lehet elérni az emberek manipulálásával. A félelem ma is közöttünk van, legyen szó a menekültekről, a melegekről, a koronavírusról, bármiről. A másik tanulság, hogy mennyire törékeny a demokratikus társadalmi berendezkedés. A demokrácia egymás kölcsönös tiszteletén és a szabályok betartásán áll vagy bukik. És akik fütyülnek a szabályokra, azoknak mindig könnyebb. Ha ebből a szempontból tekintünk végig a társadalmon, nincs túl sok ok az optimizmusra. Az emberek veszedelmesen nagy hányada manipulálható és hajlamos a leghajmeresztőbb összeesküvés-elméletekben hinni. Még mindig vannak, akik szerint a Föld lapos, a koronavírus kitaláció, hogy rabszolgákat csináljanak az emberekből, az 5G-rendszer bármit terjeszthet, az emberekbe pedig csipeket tesznek. És az összes média hazudik (kivéve az, amelyiknek hiszek). Az észérvek mit sem érnek.

Mindez a totalitárius rendszereknek ágyaz meg, a demokrácia hiánycikké válhat. Putyin éppen most betonozta be magát Oroszországban.

Magyarországon Orbán a saját játékszabályai szerint kormányoz.

Lengyelország viszont válaszúthoz érkezett, az elnökválasztás második fordulója vár rá.

Mindezek miatt is fontos, hogy megemlékezzünk a koncepciós perekről, de még fontosabb, hogy olyan társadalmi és politikai közeget alakítsunk ki, ahol a totalitarizmus genetikai kódjának nincs esélye.

A szerző a TASR munkatársa