Szép tavaszi időnk van, a kórházakban egyre kevesebb koronavírusos beteget ápolnak, a járványadatok jól alakulnak, egyre több oltóközpont nyílik szerte az országban. Ha minden így marad, a jövő héttől talán kinyithatnak az üzletek, az életünk pedig kicsit elmozdul a „normális” felé. Minden adott lenne tehát, hogy jobban érezzük magunkat és kicsit megnyugodjunk, de itt ez a nagyszombati úriember, aki rendszeresen gondoskodik arról, hogy a vérnyomásunk az egekbe szökjön.

Múlt héten Matovič (immár pénzügyminiszterként) úgy viselkedett, mint egy elszabadult hajóágyú. Titokban Moszkvába utazott, hogy az orosz vakcinákról tárgyaljon, majd miután ott ajtót mutattak neki, Budapestre sunnyogott, hogy Orbán Viktornál könyörögjön segítségért, aki jóságos donként pózolva meg is ígérte ezt a szomszéd hülyegyereknek, hiszen ő maga is jól jár vele.

Matovič úgy viselkedik, mintha egy párhuzamos valóságban létezne, ahol még mindig ő a miniszterelnök, geopolitikai játszmákról hadovál és a saját kormányán belüli sötét hatalmakról, akik az orosz vakcina ellen lobbiznak.

Titkos ellenségeket vizionál, akiket rajta és a hűséges csatlósain kívül senki sem lát, közben pedig azzal takarózik, hogy ő csak meg akarja adni az embereknek a Szputnyikot, mivel sokan csak ezzel oltatnák be magukat. Ha tényleg csak ez lenne a célja, akkor valószínűleg nem titokban, az éjszaka leple alatt hozatta volna be a vakcinákat az országba, és ő maga sem titokban utazgatna Moszkvába, majd Budapestre, saját kormányának tudta nélkül. Lehetne ezt rendesen is csinálni.

Egy hét után tehát úgy tűnik, a Matovič–Heger csere semmit nem oldott meg, az új kormányfő teljesen leszerepelt, ahogy az összes koalíciós partner is. Lesütik a szemüket, félrenéznek, Matovič pedig folytatja a cirkuszt, tovább rombolva a közintézményekbe vetett bizalmat. Sulík és Remišová egy hónapja kisebb botrány miatt robbantotta ki a kormányválságot, most meg lapítanak. Talán abban bíznak, hogy ha Matovič letudja a Szputnyik-ügyet, átvedlik standard pénzügyminiszterré? Ugyan már.

Hiába próbálnak úgy csinálni, mintha semmi közük nem lenne az egészhez, itt az egész kormány felelős, az utolsó képviselőig. Matovič addig fog cirkuszolni, amíg hagyják.

Érdekes az ügyben a magyar szál is. Néhányan azt hiszik, Matovič azért ment Magyarországra, mert kedveli a magyarokat, de ezt a tévhitet sajnos ki kell forgatnom. Matovič azokat kedveli, akik hasznosak számára az épp aktuális ámokfutásában. Jelenleg ez Orbán Viktor magyar kormányfő (aki ellen néhány éve még tüntetett) és Gyimesi György képviselő, aki, úgy tűnik, bármilyen ostobaságot hajlandó kiejteni a száján, hogy bevágódjon Matovičnál vagy B tervként a magyar kormánynál. A jó képviselő a kijelentéseivel felborzolt néhány tollat Korčok külügyminiszter környezetében, és állítólag Heger kormányfő is beszélni akar vele.

De ez megint egy rossz vicc: miért Gyimesit veszik elő az urak, mikor az egész cirkusznak Matovič a mozgatórugója, csak hát vele nem mernek konfrontálódni. Alibizmus és képmutatás. Ez akár az új kormány mottója is lehet.

Egyre több ismerős mondja, hogy már nem néznek híreket, mert nem normális, ami ebben az országban megy. Valahol megértem, de ha mindenki homokba dugja a fejét, akkor annak pont a Matovič-féle ámokfutók fognak a legjobban örülni.