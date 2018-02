Az erőszak ellen

Az első szavak a részvétéi kell hogy legyenek. A Ján Kuciak oknyomozó újságíró és barátnője, Martina Kušnírová elleni brutális merénylet minden jóérzésű hazai állampolgár elleni támadás volt.

Az Új Szó szerkesztősége együttérez az áldozatok hozzátartozóival és szeretteivel.

És együtt érzünk a hazai demokráciával, mert az is egy súlyos csapást szenvedett el. Az újságírókat persze sokan nem szeretik, mert akadékoskodnak, kukacoskodnak, firtatják a részleteket, kotnyeleskednek és kritizálnak. A mai, „politikai korrektség utáni” korban divat lett őket a legváltozatosabb szidalmakkal illetni, ám ez a mostani támadás is azt mutatja, a legnagyobb félnivalójuk épp a legelvetemültebb bűnözőknek van tőlük. Hiszen ők nyúlnak a legmocskosabb eszközökhöz is.

Még mindig az újságírók képviselik ugyanis a leginkább az egyes közösségek hangját, a tényfeltáró újságírás pedig, amely kíméletlenül rámutat a tények mögötti összefüggésekre, a demokrácia, az esélyegyenlőség, a közélet tisztaságának egyik legfőbb kulcsa. Ez a borzalmas gyilkosság egyértelműen mutatja: minden egyes lépésünk, amellyel a tényfeltáró újságírást segítjük, a bűnözők helyzetét nehezíti. Ezért aztán mindenkinek, aki egy olyan társadalomban szeretne élni, ahol mindenki a maga erejéből, ám erőszak nélkül, egyenlő esélyek mellett keresheti a boldogulását, el kell ítélnie az újságírók elleni erőszakot. Mert ez a nyilvánosság elleni erőszak is. Márpedig huszonkilenc évvel ezelőtt épp az erőszak elleni nyilvánosság mellett állt ki ennek az országnak a népe. Ideje ismét megmutatni, hogy a nyilvánosság le tudja győzni az erőszakot.

Bárki is álljon e mögött a bűntény mögött, a leghelyesebb válasz nem lehet más, mint hogy a meggyilkolt újságíró munkáját folytatni kell. A hasonló eseteket pedig úgy lehet megelőzni, ha egyrészt minél szélesebb tömegek mutatják meg, hogy a nyilvánosság oldalán állnak, illetve ha az állam demonstrálja: az elkövetők nem úszhatják meg. A tapasztalataink nem a legjobbak, Daniel Tupý meggyilkolása vagy Malina Hedvig megverése máig szégyenfoltja a hazai bűnüldözésnek. Most viszont egy új fejezet kezdődött, mindeddig senki nem hitte volna, hogy az újságírókat életveszély fenyegetheti Szlovákiában. A nyilvánosságnak és az államnak el kell érnie, hogy ilyesmi soha többé ne történhessen meg.