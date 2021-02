A vállalkozások sírásói

Ami az egészségügyet illeti, ma már Igor Matovič korábbi választóinak nagy része is kénytelen beismerni, hogy kaotikus a járványkezelés. Emellett rengeteg áldozatot szednek a kormány elhibázott gazdasági intézkedései is. A kormány az ágazatok megmentésére létrehozott segélycsomagok kifizetésénél a fogához veri a garast, mindent megtéve, hogy a lehető legkisebb összeget adja ki.

A támogatás eleve nevetségesen alacsony, és ne is beszéljünk a hosszadalmas ügyintézésről. Legfrissebb példaként a közlekedési tárca idegenforgalomnak nyújtott segélycsomagját említhetjük. A szállodák bevételei január első három hetében 90, az éttermeké 77 százalékkal estek vissza az egy évvel korábbiakhoz képest. A szállodák nagyjából minden negyedik, az éttermek minden tizedik alkalmazottjuktól voltak kénytelenek megválni. Az említett ágazatokat így csak a gyors és hatékony állami támogatással lehetne megmenteni.

A közlekedési miniszter, Andrej Doležal tavaly októberben be is jelentett egy mentőcsomagot az idegenforgalom számára, amit két hónappal később, decemberben be is indítottak. Azóta azonban újabb két hónap telt el, és a Hospodárske noviny gazdasági napilap információi szerint az 5400 igénylőből kevesebb mint 1500 jutott pénzhez. Csaknem 1500 cég kérvényének elbírálásához még hozzá sem láttak, ezek így valamikor júniusban juthatnak támogatáshoz. Milan Krajniak munkaügyi miniszter korábban még azzal kecsegtetett, hogy az érintett vállalkozások már tavaly novemberben nagyobb összeghez juthatnak, hogy ne kelljen elbocsátaniuk az alkalmazottaikat. A 130 millió eurós segélycsomagból az év végéig azonban alig valamivel több mint 6 millió eurót fizettek ki, és idén is csak lassan csordogál a pénz. A lassúság a kormány hibája, hiszen olyan szabályokat fogadott el, hogy a hivataloknak 60 munkanapjuk van a kérvények elbírálására, és ha nincs meg az ehhez szükséges összes igazolás, további 35 munkanappal meghosszabbíthatják. A támogatásokra szoruló vállalkozások így csak hónapok múlva juthatnak pénzhez, amiből az érintettek egy része már csak a koszorút veheti meg a vállalkozása sírjára. A bezárt vállalkozások, elbocsátott alkalmazottak és a nevetséges állami segélycsomagok áldozatainak száma a vírus közvetlen áldozataiét is meghaladhatja.