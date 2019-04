Tudja, melyek a legnépszerűbb légitársaságok?

Nemcsak a szakmai szervezetek, de az utasok véleménye alapján is összeállítanak egy listát, amely a világ legnépszerűbb légitársaságait rangsorolja. A legjobb tízes listán kívül számos egyéb rangsor is kialakul, érdemes átböngészni az utasok szavazatai alapján összeállított rangsorolást a Tripadvisor oldalon.

Az utasok körében a világ legnépszerűbb légitársasága 2019-ben a Singapore Airlines lett, a második helyezést a Qatar Airways nyerte, míg a harmadik a tajvani Eva Air légitársaság. Míg az első helyezettekkel kapcsolatban nincs kérdés, ami furcsa, mit keresnek a legjobb minőséget kínáló fuvarozók között az olyan fapados légitársaságok, mint a Jet2 vagy a Southwest Airlines.

A világ legnépszerűbb légitársaságai:

Singapore Airlines (Szingapúr) Qatar Airlines (Katar) EVA Air (Tajvan) Emirates (Egyesült Arab Emírségek) Japan Airlines (Japán) Southwest Airlines (USA) Azul (Brazília) Air New Zealand (Új-Zéland( Jet 2 (Írország) ANA (Japán)

Számos más kategóriában is díjazták a legjobbakat, a legjobb első osztály címet az Emirates kapta, a legjobb business class címet a Qatar Airways vitte el, a prémium economy class szolgáltatásával a leginkább az Air New Zealand nyűgözte le az utasokat, míg az turista osztály kategóriában a Singapore Airlines diadalmaskodott. Az utasok körében egyébként nagyon népszerű a katari légitársaság, további hat díjat is átvehetett.

A legjobb európai légitársaság a Jet2 fapados lett.

A nagyok között az alábbi sorrend alakult ki az európai régióban



1. Virgin Atlantic Airways

2, KLM

3. Swiss

4. Turkish Airlines