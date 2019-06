Teszt: Kellemes élményt kínál ez a fiatalos dizájnhotel

Korábban már többször is írtunk róla, hogy Brüsszel az egyik olyan város, ahol hétvégi kiruccanásokhoz nagyon jó áron tudunk foglalni jó minőségű négy- és ötcsillagos szállodákat. Mivel sokszor 20 euróért is van retúrjegy a belga fővárosba (fapadossal), így ez remek lehetőség egy városnézésre. Tesztünkben most egy brüsszeli hotelt mutatunk be, a négycsillagos Aloft Brussels Schuman szállodát.