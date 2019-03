Szállodateszt: Kétcsillagos „élmények” Barcelonából

Sokak számára meglepő lehet, hogy Barcelona óvárosának utcái csak úgy hemzsegnek az egy- és kétcsillagos hotelektől. Ez jó választás lehet azoknak, akik a központban szeretnének pihenni, de nem akarnak sokat fizetni a négy-ötcsillagos hotelért. Most egy ilyen hotelben jártunk, hogy testközelből is megmutassuk, mit tud a központi elhelyezkedésű, kétcsillagos Pensión Miami hotel.

Elhelyezkedés, recepció

A szálloda nagyon jó helyen van, kétpercnyi sétára az Universitat metrómegállótól, a La Rambla sétálóutcától 5 perc gyaloglásra. Az elhelyezkedés alapján tehát ez tökéletes választás. A recepció már hagy némi kívánnivalót maga után, igaz, a személyzet kedves, segítőkész – legalábbis első körben, amíg a betanult folyamatokat kell végrehajtani, ám amint felmerül egy probléma, már látható, hogy ez egy kétcsillagos hotel – a vendéggel szemben bizalmatlanok (előre és azonnal kell fizetni a bejelentkezésnél, ami szokatlan a szállodaiparban, főleg ha a foglalásnál megadta a vendég a bankkártyaszámát), a problémát csak részlegesen kezelik, egy eltűnt papucs megtalálása is egy napot vesz igénybe, ha pedig szobát kell cserélni, azt is megteszik, igaz, a cserét eredetileg kiváltó hiányosság nem szűnik meg…

Szobák, felszereltség

Ha két szóban kell jellemezni a szobát, akkor elmondhatjuk, hogy modernek, de kicsik. A szobánk gyakorlatilag 8 négyzetméter volt (van 12 négyzetméteres szoba is), szinte gondot okozott, hogy a bőröndöt elhelyezzük benne. Látható, hogy a szálloda a közelmúltban volt felújítva, még szépnek is nevezhető, a téglahatás egész jópofára sikerült, dizájnos. Minden helyet megpróbáltak kihasználni: van két ágy, egy mosdó, vécé, zuhanyzó és az elmaradhatatlan lapostévé. Igaz, ez utóbbi helyett jobban örültünk volna egy íróasztalnak, ami természetesen hiányzott a szobából. Ezért kértünk szobacserét, egy olyan szobát, ahol van asztal, amin lehet dolgozni, sikerült is a csere, igaz, a különbség plusz 2 négyzetméter volt – de asztal ebben sem volt (pedig tényleg láttunk képeket a neten, és azokon volt asztal). De nemcsak az asztal hiányzott, nem volt pohár sem, sem bekészített víz, sem paplan (igaz, ez a katalán fővárosban sokszor a négycsillagosban is hiánycikk), és a szobánkban volt ugyan ablak, de az egy előre rögzített, nem mozgatható redőnnyel volt „hatástalanítva”, azaz a kinti fényből semmi sem szűrődhetett be. Igaz, a fürdőszobában van hajszárító, borotválkozótükör, ami mindenképpen plusz.

Tisztaság, egyéb

A szoba egyébként alapvetően tiszta, az ágyak kényelmesek, a berendezések, mivel még újak, működőképesek, tiszták. A fürdőszobában a törölközők tiszták, újak, igaz, érdemes tusológélt, sampont hozni. A padlószőnyegen előfordulnak foltok, a falon pókhálót is találtunk – szóval vegyes a kép. Ami még zavaró, az a szigetelés minősége, gyakorlatilag a teljes emelet minden hangjáról időben értesül a vendég, és ez nem mindig kellemes érzés… A reggelit a vendégnek saját magának kell megoldania – igaz, a közelben számos olyan hely van, amely kiváló reggeliket kínál.

Összegzés

Ha az utas kétcsillagos szállodába megy, ne legyenek nagy elvárásai. Ám a kétcsillagos Pensión Miami Barcelonában sok mindenben felül-, és sok mindenben alulmúlja a várakozásokat – a felesleges „luxusra” nem sajnálták a pénzt, ám alapvető berendezések, szolgáltatások hiányoznak. Mivel korábban a katalán fővárosban olyan egycsillagos hotelben is jártunk, amely sokkal jobb minőséget kínált, így tudjuk, hogy egy kis igyekezettel az alsó kategóriában is lehet elégedett vendégeket szerezni. A Pensión Miaminak ez nem sikerült, így, ha Barcelonában jár, és szállást keres, érdemes másik hotelt keresni, hiszen ugyanezért az árért sok esetben lényegesen jobb hotelben (akár három- négycsillagosban is) szállhat meg – és még az ablakon is kinézhet...