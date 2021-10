Őszi akciós utazások – hova utazhatunk 19-50 euróért?

Ha beigazolódnak a jóslatok, hogy jövőre már jelentősen fellendül Európa és a világ turizmusa, akkor fel kell készülünk arra is, hogy ez az árak emelkedését hozza magával. Vagyis az idei őszi, téli és a jövő tavaszi időszak lesz az, amikor még a korábbinál kedvezőbb áron járhatjuk be az öreg kontinenst vagy akár a világ egy távolabbi országát, régióját. Megnéztük, hova mennyiért utazhatunk a következő hónapokban.

Autós utazások

Még mielőtt a távolabbi célállomások felé vennénk az irányt, nézzük meg, a környékünkön hova utazhatunk, mennyibe kerülnek a szállások. Itt jellemzően a belföldi, magyarországi, ausztriai és csehországi utazásokra gondolunk. Ha rápillantunk az árakra, már látható, hogy vége a főszezonnak, így szinte mindenhol találunk jó ár/érték arányú kínálatot. Egy dologra azonban érdemes figyelni: ha olcsón utazna, akkor lehetőleg kerülje a november elsejét, az ugyanis szinte minden országban ünnep, és sokan terveznek erre a hétvégére utazást, ami azt is jelenti, hogy hamar betelnek a szabad helyek, így sokba jön ki egy éjszaka (ugyanez igaz a repülőjegyekre is, találtunk Európán belüli úti célra 700 eurós jegyárat is). Sokkal kifizetődőbb, ha a szlovákiai ünnephez igazítjuk az utazást, november 17. ugyanis munkaszüneti nap, ez most szerdára esik, így akár előtte (szombat–szerda), akár utána (szerda–vasárnap) utazunk, csupán két napnyi szabadságból kihozhatunk egy 5 napos kirándulást.

Európai és fapados utazások

Ősszel Európán belül szinte korlátlanul utazhatunk – értjük ez alatt azt, hogy nincs olyan város, népszerű turista-célállomás, ahova ne találnánk retúrjegyet 20–50 euró közötti áron – köztük vannak az olyan örökös kedvenc desztinációk, mint Párizs, Róma, Barcelona, Athén, Lisszabon, London, Madrid, Mallorca stb. Csak néhány helyszín van, amely magasabban tartja az árszintet, köztük Isztambul és Amszterdam.

Ha rápillantunk az akciós jegyek táblázatára, akkor több érdekes vagy nagyon jó áron elérhető helyszínt találhatunk rajta – az egyik ilyen például Marokkó, ahová már 35 eurós jegyáron eljuthatunk, de ide sorolnánk az izlandi Reykjavíkot is, ahova 61 euró egy retúrjegy. Ez utóbbinál érdekesség, hogy korábban gyakorlatilag szinte mindig 300-400 euró volt egy oda-vissza jegy, a fapadosok megjelenése ilyen szintre törte az árat (úgy, hogy az izlandi főváros csaknem négyórányi repülőútra van tőlünk).

További érdekesség, hogy megjelent a kínálatban két egyiptomi célállomás, a Wizz Air immár menetrend szerinti járatokat fog üzemeltetni Sharm El Sheikh-be, és Hurghadába – ez azoknak lehet jó, akik csak pár napra mennének kirándulni a Vörös-tenger partjára. Dubajba is alig több mint 100 euró egy retúrjegy, ami szintén kedvezőnek mondható.

Távoli célállomások

Ahogy az várható volt, a távolabbi országok nyitásával megjelentek az olcsó jegyek a piacon, ez a trend leginkább az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosai felé tartó útvonalon figyelhető meg. A legolcsóbb repülőjegy 219 eurónál kezdődik, igaz, ez barcelonai indulással van (a katalán fővárosba 33 euró egy retúrjegy), Berlinből Toronto és Philadelphia érhető el 239 eurós áron, Miami pedig Madridból, 269 euróért. Ha a közeli repülőterekről indulnánk, akkor New York a legolcsóbb, 379 euró.

Ahogy nyit a többi ország, úgy jelennek meg az akciók oda is, már most hemzsegnek a thaiföldi, mexikói, kubai, vietnámi akciók a légitársaságok honlapjain, valamint a foglalóoldalakon.

Egzotikus nyaralás

Nem kell a szervezéssel bajlódni, a szlovák, de főleg az osztrák és a német irodák bécsi indulással számos célállomásra kínálnak egzotikus nyaralást, jellemzően all inclusive ellátással. A legnépszerűbb célállomások között van Mexikó, azon belül is Cancún (1000 eurónál kezdődik a csomagajánlat, 7 éjszaka, 4-5*, all inclusive), a Dominikai Köztársaság (szintén 1000 eurónál kezdődik a csomagajánlat, 7 éjszaka, 4-5*, all inclusive), de a drágábbak is, mint Zanzibár, a Maldív-szigetek, Mauritius vagy éppen a Seychelles-szigetek.

Késő őszi last minute

Aki nem szeretne sokat bajlódni a szervezéssel, de nem is akar messzire utazni, annak érdemes a közeli tengerparti célállomások közül válogatni. Az utazási irodák még mindig kínálnak nyaralásokat Törökországba és Egyiptomba – főleg ez utóbbiban most is napsütés, kellemesen langyos tengervíz várja az odautazókat – az árak 250 eurótól kezdődnek, de találunk 350–400 euróért is all inclusive nyaralást, négy- vagy ötcsillagos hotelekben. A törökországi nyaralások is olcsók, az ottani ötcsillagos luxushotelekben már 300 eurótól tudunk foglalni egy egyhetes nyaralást, last minute akcióban.

Covid-útlevél

Bárhova is utazzunk, az egyik legfontosabb dolog, hogy mind a foglalás előtt, mind pedig indulás előtt nézzük meg, milyen aktuális járványügyi intézkedések vannak érvényben a célállomáson, nehogy a repülőtéren derüljön ki, hogy nem utazhatunk, mert valamilyen igazolás hiányzik. Sok ország nemcsak az oltást, de egy előzetes regisztrációt is megkövetel, ezt mindenképpen nyomtassuk ki, akár több példányban, hiszen ezt kérhetik a beszállásnál. Ugyanez igaz akkor is, ha tesztre is szükség van a belépéshez – nem mindenhol fogadják el a gyorstesztet, így ha csak a check-innél derül ki ennek hiánya, meghiúsulhat az utazás. És ami a legfontosabb, az uniós Covid-útlevél mindig legyen nálunk, azt nemcsak a check-innél és a belépésnél ellenőrzik, de sok helyen elkérik a bevásárlóközpontokban, szállodákban, fürdőkben, éttermekben is.