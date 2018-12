Olcsóbban repülhetünk Dubajba, új légitársaság érkezik

Új légitársaság érkezik Budapestre, a Flydubai megjelenése jelentősen csökkentheti a repülőjegyárakat a Dubaiba, de mivel átszállásos jegyeket is kínál, így akár több, népszerű ázsiai célállomásra is. A légitársaság előnye, hogy a fapados fuvarozókkal ellentétben sokkal olcsóbban kínálja a feladott poggyászt – pl. most egy 30 kg-os csomag, ingyenes étellel a fedélzeten egy retúrjegynél csak 10 eurós plusz költséget jelent.

Szabó Laci