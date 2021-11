Ha ősszel szeretnénk utazni, két opció közül választhatunk, vagy egyénileg szervezzük meg a kirándulást, vagy pedig egy utazási iroda csomagajánlatát választjuk. Ez utóbbinál csak arra kell figyelni, hogy a lehető legkedvezőbb áron vásároljuk meg az utazást, ezt pedig számos foglalóoldal is segíti. Bár némelyik nem írja meg, hogy konkrétan melyik iroda ajánlatát kínálja (ezzel növelve a saját előnyét), ám ezt viszonylag egyszerű kideríteni: megnézzük az iroda honlapját, és ha a hotel neve, az indulás napja és helyszíne stimmel, szinte biztosak lehetünk benne, hogy beazonosítottuk az irodát. Ezt követően már csak arra kell figyelni, hogy az olcsóbb ajánlatra fizessünk be.

Mikor foglaljunk?

Az egyéni szervezésnél a legfontosabb kérdés, hogy mikor érdemes foglalni – ez igaz a repülőjegyekre és a szállásokra is. Míg korábban az volt a trend, hogy minél előbb foglalunk, annál olcsóbb lesz az utazás, ma már ez messze nem állja meg a helyét. A járvány után a légitársaságok, szállodák is az utolsó pillanatig kínálják az akciós helyeket, szobákat, így ha utazni támad kedvünk, akár hétfőn is elkezdhetjük a szervezést egy hétvégi kiruccanásra. Igaz, ez esetben nyitottnak kell lennünk, mert nem biztos, hogy éppen a választott célállomásra találunk olcsó repülőjegyet, szállást, ezért érdemes több várost is talonban tartani, és oda utazni, ahová az utat olcsón meg tudjuk szervezni. A mai trendek szerint a fenti kérdésre, nevezetesen, hogy mikor foglaljunk, a legjobb válasz, hogy két hónappal a tervezett indulás előtt érdemes nézegetni a jegyeket, szállásokat, és ha az árak elérik azt a szintet, ami elfogadható vagy rendkívül kedvező, már foglalhatunk is.

Rugalmasság

Nagy újdonság, hogy a légitársaságok többsége, de a szállodák is rendkívül rugalmasak – még. Ugyanis mind többen jelezték, hogy a járvány elmúltával hamarosan kivezetik ezt a kedvezményt. De mit is jelent a rugalmasság? Korábban a fapados és a nagy légitársaságok a legolcsóbb jegyárakat úgy kínálták, hogy azt a foglalás után már nem lehetett módosítani, és törölni sem. Vagyis ha nem tudunk utazni, akkor buktuk a kifizetett összeget. Most a légitársaságok minden jegyet rugalmas kondíciókkal kínálnak, azaz a legtöbb esetben ingyen lehet módosítani (csak az esetleges árkülönbözetet kell kifizetni) és akár törölni is. Míg korábban a fuvarozók akár vissza is térítették a befizetett összeget, ma már a legtöbb „csak” utalványt állít ki, és azt szabadon felhasználhatjuk egy későbbi foglalásnál. A szállodáknál is hasonló a helyzet, szintén rugalmasan kezelik a foglalásokat, az esetleges módosításokat, törléseket.

Keretösszeg

Utazásszervezésnél az egyik legfontosabb dolog, hogy határozzunk meg egy keretösszeget, amit az útra szánunk – ez a legjobb megoldás, így ugyanis valóban a maximumot hozzuk ki, a lehető legjobb minőségű hotelben szállhatunk meg. Az új trendek alapján ugyanis most akár négy- vagy ötcsillagos szállodákban is találunk szobát 30–50 euróért, személyenként és éjszakánként, reggelis ellátással, így most kipróbálhatjuk a luxust. Sokan esnek abba a hibába, hogy csillagok alapján szűrnek, és nem ár alapján, ezt most egy ideig felejtsük el, és használjuk ki a lehetőségeket. A keret a repülőjegy-foglalásnál is érdekes lehet, ha nem egy konkrét célállomásra tervezünk, csak annyi a cél, hogy utazzunk. Ilyenkor a rendkívüli akciós ajánlatok közül választva akár az Amerikai Egyesült Államokba is elrepülhetünk 220 euróért, vagy a mexikói Cancúnba 250 euróért. Európán belül pedig szinte nincs olyan város, ahova ne találnánk akciós jegyet.

Repülőjegy-foglalás

Ősszel szinte elárasztják az akciós árak a repülőjegypiacot, így most valóban igaz, hogy pár nappal az indulás előtt is találunk olcsó jegyet – ha nem pozsonyi, akkor bécsi, esetleg budapesti indulással. Némely célállomásnál alapból drágák a jegyek, de ez a ritka kivétel. Jelen helyzetben csak arra kell figyelni, hogy milyen kondíciókkal kínálják a jegyet, egy esetleges korlátozás, betegség esetén tudunk-e időpontot változtatni, esetleg törölni. Ez a legfontosabb most.

Szállásfoglalás

A hoteleknél a legfontosabb változás, hogy a járvány után, vendégcsalogatóként valóban rendkívül olcsón kínálják a szobákat, főleg a négy- és ötcsillagosokra igaz ez. De nemcsak olcsóbbak, hanem rugalmasabbak is – az érkezés előtt 3–7 nappal ingyenes módosítást, törlést kínálnak – ez utóbbi a hoteleknél is utalványt jelenthet. Érdemes a nagyobb hotelláncoknál foglalni, most a korábbinál is kedvezőbbek, és az esetleges módosításnál is rugalmasabbak, illetve a kapott voucher a lánc összes hoteljében felhasználható, szinte az egész világon.