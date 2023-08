Számos lehetőség van arra, hogy kiderítsük, mely tengerpartok, nyaralódesz­tinációk népszerűek a hazai turisták körében, ám az egyik legjobb a roaminghasználat – ez ugyanis pontosan mutatja, mely országokban járnak a legtöbben, hol használják a leginkább az okostelefonjukat hívásokra, de leginkább mobilinternetre.

Nem árulunk el titkot, ha rögtön az elején elmondjuk: Horvátország, Görögország, Olaszország és Spanyolország a szlovákiaiak kedvence.

Megkérdeztük a hazai szolgáltatókat, hogyan alakul a nyári forgalom, mely országokból jelentkeznek be az ügyfelek.

Az Orange válasza szerint az EU-s országok közül a legnépszerűbb Horvátország, Olaszország, Görögország és Szlovénia. Ha az unión kívüli országokat nézzük, akkor Törökország, Szerbia, Egyiptom és Montenegró a sorrend. Mint ahogy azt Alexandra Piskunová, az Orange szóvivője elmondta, a hangalapú kommunikációt fokozatosan felváltja az adatforgalom (annál is inkább, mert ma már mobiladatok birtokában hívást is lehet kezdeményezni – a szerk. megj.). Piskunová szerint az unión kívüli országokban gyorsabb az adatforgalom növekedése, ezt annak tudja be, hogy egyre többen élnek a roamingcsomagokkal (pl. 2GB 12 euróért), melyek kedvezőbb internetezést biztosítanak.

Az O2-nél teljesen más a sorrend, tájékoztatásuk szerint a leginkább Németországban, Ausztriában és Csehországban használják a telefonokat az ügyfelek. Mint ahogy azt Martina Vráblik Solčányiová szóvivő elmondta, a felsorolt országokban használják a legtöbben az adatokat.

A nyári hónapokban ügyfeleink barangolási aktivitása természetesen megnő. Hagyományosan Horvátország, Olaszország, Szlovénia és Görögország tartozik a legnépszerűbb nyaralási célpontok közé. Ezek azok az európai országok, ahol az ügyfelek a legtöbb időt töltik – mondja Alexander Sejna, a Telekom kommunikációs osztályának munkatársa. – Az Európai Unión kívüli országokban Törökország, Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Egyiptom dominál. De az ügyfelek sokat használják a készülékeiket az olyan egzotikus országokban is, mint Thaiföld, Peru, Tanzánia, Kolumbia vagy a Bahama-szigetek. Összességében a globális roamingtevékenység éves szinten 10 százalékkal, az európai roamingtevékenység pedig 8 százalékkal nőtt. Az uniós országokban erősen dominál az adatforgalom, szemben az igazán egzotikus országokkal, ahol a kommunikáció inkább a passzív vételre, azaz a hívások, SMS-ek fogadására korlátozódik – tette hozzá Sejna.

Fontos megemlíteni, hogy az uniós szabályozás értelmében az EU országaiban a hazai szabályok szerint használhatjuk készülékeinket, mobiltelefonálásra, internetezésre, azt a szolgáltatók felár nélkül biztosítják – igaz, az adatforgalomnál lehetnek korlátozások, de még így is a legtöbb csomaghoz 10–25 GB-nyi uniós adatkeret jár.

Ha az EU-n kívülre utazunk, akkor jó választás lehet a már említett szolgáltatói roamingcsomag, ha abban szerepel a célállomás, vagy pedig az is kedvező, ha a helyszínen vásárolunk egy SIM-kártyát, adatkerettel (ez sokszor korlátlan, 10-15 euróért), és azzal biztosítjuk az internetkapcsolatot.