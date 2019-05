Fokozottan vigyázzunk a bankkártyánkra utazásaink során

Bár a fizetés egyszerű, az (online) bűnözők is rákaptak a kártyás csalásokra. Hogyan, hol érdemes használni a kártyát, milyen előnyei és veszélyei vannak? Cikkünkből megtudja, mire figyeljen, hogyan használja a kártyát, ha nem akar sokat fizetni, és nem szeretne az online bűnözők áldozata se lenni. Egy biztos: bármennyire is vigyázunk, legfeljebb csak csökkenteni tudjuk a kockázatot, százszázalékos védelem itt nem létezik.



Típusok, előnyök



Kétféle kártyatípus létezik, az első a hitelkártya, a másik pedig a betéti kártya. A plasztiklapokat pedig több világcég adja ki, a legismertebbek a VISA, a Mastercard és az American Express.

A bankkártyák legnagyobb előnye, hogy nagyon egyszerű vele fizetni. Az online oldalak térnyerésével pedig szinte azonnal foglalhatunk magunknak bármilyen (utazási) szolgáltatást – a világ bármely tájára. A kártyakibocsájtók már tisztában vannak vele, hogy sokan használjunk a kártyánkat az utazásaink során, éppen ezért sok bank olyan kártyát kínál, amelyhez utasbiztosítást is ad ajándékba – érdemes ilyet választani, hiszen egész évben biztosítva leszünk az utazásainkkor (ez csak külföldön, csak a meghatározott szabályok szerint érvényes). A betéti és hitelkártyát használhatjuk fizetésre, de akár készpénzfelvételre is – igaz, ez utóbbi tranzakciónak elég borsos díja is lehet (főleg a hitelkártyák esetében). Egy pénzfelvétel akár 10–20 euróba is kerülhet! Vannak bankok, amelyek saját hálózaton belül ingyenes készpénzfelvételt biztosítanak külföldön is (általában Európán belül), indulás előtt érdemes ezt a lehetőséget is kideríteni.



Biztonság, veszélyek



A kártyás fizetés alapjában véve biztonságos, de figyelni kell. Ha személyesen használjuk, akkor mindig csak úgy fizessünk vele, hogy végig a szemünk előtt van a folyamat (ne adjuk oda például a pincérnek, aki elvonul vele, hiszen így akár másolatot is készíthet róla). Ha online fizetünk, figyeljünk arra, hogy csak olyan oldalon foglaljunk, amely biztonságos (lehetőleg már ismerjük, vagy hallottunk róla), mert a csalók sokszor a keresési oldal első pozícióin jelenítik meg az átvágós oldalaikat, így ha figyelmetlenek vagyunk, könnyen lehet, hogy lenyúlják a kártyán lévő pénzünket, és még utazni se fogunk. Ma már vannak olyan bankok, amelyek egyszeri fizetésre alkalmas kártyát is kibocsájtanak, ha van erre lehetőség, érdemes ezt használni. Ez gyakorlatilag úgy működik, hogy a rendszer generál egy számot, amit egy alkalommal tudunk használni, egy fizetésre, majd, amint ez a tranzakció megtörtént, azonnal érvénytelenné válik. Vagyis hiába szereznék meg a csalók a számot, azzal sokra nem mennek, hiszen már nem tudják használni fizetésre. Ez a legjobb megoldás a kártyás bűnözők ellen.



Trükkök



Az utazási szektorban nagyon sok olyan trükk, visszaélés van, amelyre érdemes figyelni. Az alapszabály azonban itt is érvényes: ismeretleneknek ne adjuk meg a kártyaadatainkat, sem élőben, sem e-mailben (még véletlenül se küldjük el a kártyánk fényképét e-mailben), és telefonban pedig csak akkor, ha megbízunk a cégben (például egy légitársaság ügyfélszolgálata). A nagyobb cégek például olyan biztonsági rendszert üzemeltetnek, amely védi a kártyaadatokat – például, ha azt bediktáljuk, akkor addig leállítják a felvételt, az ügyfélszolgálati munkatárs nem ismétli utánunk a számot (nehogy más kollégája azt le tudja írni közben), és amint beírja a rendszerbe, azonnal eltűnik a monitorról. Gyakori trükk, hogy ismeretlenek – a szállodai recepciósként bemutatkozva – felhívják a szobaszámot (általában éjszaka), hogy a fizetéshez/garanciához szüksége van a kártyánk számára, ezért diktáljuk be azt telefonba. Sose dőljünk be ennek, azonnal tegyük le a telefont!



Újdonságok



Ma már nemcsak a bankok, de alternatív cégek, startupok (Revolut, Transferwise, TransferGo, Monse stb.) is kiadnak bankkártyát, amelyek ideálisak az utazásainkhoz. Ezek még inkább az utazási szokásokhoz vannak kialakítva. A legnagyobb előnyük, hogy egyszerűen használhatók, több már magyar nyelven is elérhető, és előre feltöltős rendszerben működnek. Biztonsági szempontból is számos újítást hoztak, az egyik legjobb, hogy a kártya csak akkor használható, ha az ugyanott van, ahol a telefonkészülékünk is (GPS-ellenőrzés). Ez szinte nullára csökkenti a visszaélések számát. Könnyen tudunk vele az alkalmazásban pénzt váltani, nagyon kedvező árfolyamokon, külföldi utalásokra is ideális, és több olyan is van, amely ingyenes pénzfelvételt is lehetővé tesz. És a kártyákat mindig csak annyi pénzzel töltjük fel, amennyire az adott napon, héten szükségünk van.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy ma már számos olyan biztonsági megoldás létezik, amely védi a bankkártyánk adatait, de még így is nagyon kell figyelnünk, hiszen a csalók ma már nem a bankokat rabolják ki, hanem ellopják a kártyaadatokat, és lemerítik az számlákat. Kis odafigyeléssel minimalizálhatjuk ennek esélyét.