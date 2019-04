Ezzel a trükkel az akciós árnál is olcsóbban foglalhat hotelszobát

Korábban már írtunk arról, hogy a szállásfoglalásnál van egy lehetőség, amellyel tovább csökkenthető az addig is kedvezőnek tűnő ár – ezt a szolgáltatást hívják árgaranciának. Most egy megvalósult példán is bemutatjuk, hogy akár több tíz, de akár száz eurót is megspórolhatunk, ha élünk az árgarancia lehetőségével.

Mit is jelent az árgarancia? A foglalóoldalak, valamint a hotelek, szállodaláncok a nagy versenyben igyekeznek mindent megtenni, hogy a lehető legtöbb vendég náluk foglalja le a hotelszobát a következő utazására. Ezért cserébe még azt is vállalják, hogy ha az ügyfél egy másik oldalon olcsóbban találja ugyanazt a szállást, akkor bizonyos esetekben visszaadják a különbözetet, de olyan ajánlat is van, hogy az olcsóbb szobaárra még további kedvezményt ad a hotelfoglaló oldal. Ez általában mínusz tíz százalékot jelent.

Most mi is éltünk ezzel a lehetőséggel, és örömmel tölt el bennünket, hogy ez nemcsak egy marketingszöveg, de valóban működik is a rendszer. Egy négyéjszakás szállás ára egy hotellánc ötcsillagos bangkoki szállodájában 448 euró volt, két fő részére, reggelivel, adókkal. Ez átlagosan 56 euró/fő/éjszaka, ami nagyon jó ár/érték arány egy, a város központjában lévő luxusszállodai elhelyezésért. Megtörtént a foglalás, de még hajtott bennünket a kíváncsiság – és igazunk volt, egy másik oldalon ugyanaz a szállás, ugyanazon időszakra, ugyanabban a szobatípusban, szintén reggelivel, és nem lemondhatós opcióval csak 422 euró volt. Bosszankodhattunk volna, hogy ha korábban találunk erre az ajánlatra, akkor spóroltunk volna 26 eurót. De mivel tudtunk, hogy a hotellánc kínálatában is megtalálható az árgarancia, így az olcsóbb árat gyorsan dokumentáltunk (link mentése, print screen készítése), majd kitöltöttük a szállodalánc oldalán található adatlapot, és vártunk, hogy mi lesz a hotel válasza. Nem kellett sokat várni, néhány órán belül a hotel jelezte, hogy megfelelt a kérésünk az árgarancia feltételeinek, így az eredeti ár (448 euró) helyett megkapjuk az olcsóbb ár (422 euró) mínusz tíz százalékot, azaz az általunk fizetett ár így nem 448 euró, hanem 380 euró. Megtakarítás: 68 euró. Azaz a szállás ára már nem 56 euró, személyenként és éjszakánként, hanem 47 euró. Ez akár még több is lehet, ha még nagyobb a különbség az eredeti, és a még olcsóbb ár között. Egy kis trükk, és máris spórolással indítunk.

Persze, ha valaki egy szállodalánc törzsvendége, és közvetlenül náluk szeretne foglalni (így kap pontokat, egyéb kedvezményeket – uprgade, jobb szoba, magasabb szintű törzsvendégkártya, korai bejelentkezés, késői kijelentkezés stb.), akkor is használható ez, akár fordítva is, hogy látjuk ugyan az olcsóbb árat, mégis a drágábbat foglaljuk le, és jelezzük, hogy szeretnénk kérni az olcsóbb árat – így semmitől sem veszünk el, és a lehető legolcsóbban kapjuk meg a hotelszobát.

Mire figyeljünk? Mint ahogy azt a fenti példa is mutatja, ha élni szeretnénk az árgarancia kínálta kedvezménnyel, figyelni kell arra, hogy az olcsóbb szobaárról legfeljebb a foglalást követő 24 órán belül értesítsük a foglalóoldalt, vagy a szálloda(lánc) ügyfélszolgálatát. Csak akkor jelezhetjük, ha már van egy élő, visszaigazolt foglalásunk. Továbbá minden paraméternek meg kell egyeznie, azaz az olcsóbb árnak pontosan arra a dátumra, arra a szobatípusra, arra az ellátásra és ugyanolyan lemondási szabályokra kell vonatkoznia. Vigyázni kell arra is, hogy a szoba elnevezése pontosan ugyanaz legyen, ahogy arra is, hogy csak a mindenki által elérhető, publikus árakat veszik figyelembe.

Ha mindez megegyezik, akkor nincs más hátra, mint az alacsonyabb árat mutató oldalról készítsünk egy képernyőfotót (print screen), úgy, hogy azon látszódjanak a fontos adatok, mentsük el a linket, és már írhatjuk is a levelet, hogy igényeljük az árgarancia által kínált további kedvezményt.

Ahogy a fenti példa is igazolja, a foglalás után is érdemes böngészni az internetet, hátha olcsóbban is foglalható az a szállás, amelyet előtte lefoglaltunk. Eddig ez mindig bosszúsággal tölthetett el bennünket, ha egy olcsóbb árra bukkanunk, ha közben kifizettük a szállás árát – de most akár tovább is spórolhatunk ezzel, hiszen jó esetben az olcsóbb árnál is kedvezőbben kapjuk meg a szobát. Igaz, ha letelik a 24 órás időszak, és csak utána jelenik meg az olcsóbb ár, akkor már nincs lehetőség arra, hogy éljünk az árgarancia lehetőségével, és ezzel további kedvezményt szerezzünk.