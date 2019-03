Ezt használja, ha nem akar lemaradni az akciós repülőjegyekről

Az online repülőjegy-foglalások egyik jellemzője, hogy ha rábukkanunk a kedvező árra, és a menetrend/légitársaság is megfelel, akkor nincs más teendőnk, mint megadni a bankkártyánk adatait, és ezzel le is csapunk az ajánlatra – vagyis azonnal kifizetjük a jegyet. De néhány trükkel, lehetőséggel időt nyerhetünk, késleltethetjük a fizetést.

Ennek előnye, hogy kapunk még egy kis időt – igaz, van, ahol ez pénzbe kerül –, hogy alaposan átgondoljuk az utazást. Ez akkor is jól jön, ha például ketten utaznánk, de a foglaláskor nincs mellettünk az útitársunk, így marad idő az egyeztetésre, szabadságok összehangolására.

Az így lefoglalt repülőjegy legnagyobb előnye, hogy egy ideig (jellemzően ez 24–72 óra) érvényes marad a foglalás, az ár sem fog változni, így, ha megszületik a végső döntés, akkor elég csak véglegesíteni a foglalást. De ez akkor is jó, ha meglátogatnánk a barátunkat, rokonunkat valahol, és még vele kell később egyeztetni, hogy az általunk lefoglalt jegy dátuma megfelel- e neki.

Egy példával pontosítjuk, miről is van szó: napközben az internetet böngészve egy nagyon kedvező árra bukkanunk, pont egy olyan célállomásra, amelyet már régóta szerettünk volna megnézni. De mivel a párunk, útitársunk éppen dolgozik, nem tudjuk elérni, ezért előfordulhat, hogy mire hazaér, vagy tudunk vele találkozni, addig már elfogynak az akciós jegyek. Erre a legjobb megoldás – amit egyre több légitársaság kínál –, hogy lefoglalhatjuk a repülőjegyet, ám azt nem kell azonnal kifizetni. A cégek ugyanis sok esetben lehetőséget biztosítanak arra, hogy lefoglaljuk a jegyet (ezzel az akciós árat sem bukjuk), de azt nem kell azonnal kifizetni, lehetőség van arra, hogy későbbi fizetéssel készítsük el a foglalást (ennek árát, ha van ilyen, azonban a foglaláskor ki kell fizetni). Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy elkészül egy foglalás, kapunk egy foglalási kódot, és egy időpontot, ameddig lehetőségünk van véglegesíteni, azaz kifizetni a repülőjegyet. Ez általában 24–72 órás időintervallum. A legtöbb légitársaságnál ez egy fizetős szolgáltatás, általában 5–10 USD-t kérnek a foglalás megtartásáért 24 órára. Vannak azonban légitársaságok, amelyek ezt a szolgáltatást ingyen kínálják, a minap bukkantunk rá erre a lehetőségre a KLM légitársaság alkalmazásában (érdekes, de a weben ez a lehetőség egyelőre nem állt rendelkezésünkre), a holland légitársaság 24 órát ad arra, hogy az utas kifizesse a jegyet. Ha nem fizetünk határidőig – legyen szó ingyenes, vagy díjköteles megtartásról –, akkor a foglalás törlődik (ez esetben a már kifizetett „megtartási” díjat sem kapjuk vissza).

Néhány légitársaság még arra is lehetőséget biztosít, hogy banki átutalással fizessünk – ilyenkor is elkészül a foglalás, és a megadott határidőig be kell érkezni a pénznek a számlára (ezzel is időt nyerhetünk, de sokkal kevesebb kontrollunk van a foglalás felett, mint egy megtartós jegynél, hiszen nem tudjuk, mikor érkezik meg az utalás, megérkezik- e az adott időre stb.). Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget, hiszen sokszor gyorsan fogynak az akciós jegyek, és így nem fordul elő, hogy mire mindenkivel megbeszéljük az utazás részleteit, addigra (jelentősen) megemelkedik a jegyár, és kezdhetjük újra a tervezést, keresést…