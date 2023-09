Átverések, csapdák az utazási, repülőjegyes foglalóoldalakon

Még mielőtt az átverésekre térnénk, egy olvasónk üzenetével kezdjük, aki arról számolt be, hogy korábban egy közvetítő oldalon vásárolt, majd arra lett figyelmes, hogy a foglalóoldal az utazás után levont 74 eurót (csak azért nem tudott többet, mert a bank tiltotta, majd cserélte a kártyát, gyanús tranzakció miatt), egy másik esetben pedig egy autókölcsönző vont le havonta 50 eurót – mígnem leállította ezt a kártyát is.



Ez csak egy eset, de nagyon sokan fizetnek „havi díjat” azért, mert egyszer „olcsóbban” foglaltak repülőjegyet. Ez az egyik legnépszerűbb trükk, csapda – a keresőkben az oldalak olcsóbban kínálják a jegyet, sokszor 5–10 százalékkal is, ám ennek ára van. Ez ugyanis sok esetben csak egy tagsági előny – tehát ha az utas lefoglalja a jegyet, akkor a sok jóváhagyás után (senki sem olvassa, mihez járul hozzá, csak ikszel, pipál) azonnal belép a tagságba, amelynek havi díja vagy éves díja van. Így ha nem figyel, akkor havonta akár 50–100 eurót is fizethet (vagy éves díjként még ennél is többet, 100–250 eurót), csak azért, hogy az egyszer picit olcsóbban foglalt. Minden ilyen foglalásnál alaposan nézzük meg, mivel jár az olcsóbb ár, és az valóban kedvezőbb-e (korábban írtunk róla, hogy sokszor csak elsőre tűnik olcsóbbnak az ár, a végeredmény sok bosszúság és drágább ár), és nem kell-e a foglalás után havi díjat fizetni.

Maradva a közvetítő oldalaknál, az imént említett trükk, hogy olcsóbb az ár a keresőkben, ezzel odacsábítják az utazni vágyókat, ám az oldalon mindent extrának vesznek, és mindenért fizetni kell, sokszor még azért is, ami a légitársaságnál alapszolgáltatás. Sőt, minden sokkal többe is kerül, így a kezdeti 20-50 eurós kedvezmény akár több száz eurós ráfizetés is lehet – ha szerencsénk van, akkor ennyivel megússzuk, ha nem, akkor az oldal havonta még levon nem kevés összeget a bankszámlánkról.

Szintén jellemző az utazásos oldalakon, ez főleg a szállásközvetítő oldalaknál fordul elő, hogy cashbackkel, azaz pénzvisszatérítéssel csábítanak – visszaadnak 1-4 százalékot, de az alapár 10, de akár 25–50 százalékkal is magasabb lehet. Az ilyen ajánlatoknál legyünk gyanakvóak, alaposan hasonlítsuk össze az árakat más felületeken is, hiszen sokkal többet spórolhatunk (arról nem is beszélve, hogy a cashback sokszor maximalizálva van, havi/évi 10–50 euróba).



További csapda, amikor százalékos kedvezményeket tüntetnek fel, nem ritkán 90%-ot is, vagy hogy már csak egy hely van szabadon, esetleg olyan szavakkal operálnak, mint kiárusítás, nagy leárazás stb. Ezek nem igazak, csak nyomásgyakorlásnak jók, hogy mielőbb foglaljon az utas, még az előtt, hogy rádöbbenne, máshol 90%-os kedvezmény vagy kiárusítás nélkül is olcsóbb ugyanaz…

És végül egy fontos tanács: időnként, lehetőleg havonta nézzük át a bankszámlánk kivonatát, milyen tranzakciók vannak rajta, nincs-e esetleg olyan, havonta jelentkező költség, amelyet csak azért kell fizessünk, mert egyszer kedvezőbb áron foglaltunk (ha egyáltalán).