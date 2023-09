Miért foglaljunk repjegyet közvetlenül a légitársaságnál?

Ha repülőjegyet vásárolunk, akkor a legtöbb esetben megnézzük a keresőoldalakon (kayak.com, skyscanner.com stb.), hogy mennyibe kerül a legolcsóbb opció, és azt melyik légitársaság üzemelteti. A jegy mellett ott van, melyik oldalon mennyibe kerül ugyanaz a jegy, gyakran azonban jelentős különbségek vannak, előfordulhat, hogy a legkedvezőbb opció egy jegyre 100 euró, míg ugyanazért egy másik oldal 210 eurót kér. Jellemző, hogy a legolcsóbb árat nem a légitársaság kínálja, hanem valamilyen foglalóoldal. Igen ám, de sokszor az olcsóságnak az az ára, hogy a kínált összeg szinte semmit sem tartalmaz, minden szolgáltatásért (néha még a kis kézipoggyászért is) extrát kell fizetni – így végül hiába a jobb ár, a végösszeg lényegesen magasabb lesz, mint amit előtte kínált azt oldal (csapda). Az pedig csak hab a tortán, hogy amint egy közvetítőoldalon foglalunk, abban a pillanatban elfogadjuk az üzletszabályzatukat, és onnantól már nem a légitársaság szabályai érvényesek – pl. lehet a fuvarozó visszaadná a pénzt, a közvetítőoldal pedig nem adja (vagy jelentős illeték levonása után pár tíz eurót ad vissza a sokszáz eurós jegyárból)

Ám az eredeti árnál maradva – ha nincs jelentős különbség –, a magasabb jegyár ellenére mégis érdemesebb a közvetlenül a légitársaság oldalán foglalni (már ha lehet, vannak távolabbi fuvarozók, amelyek ezt nem teszik lehetővé, pl. a napokban Indonéziába kellett volna utazzak, és ott fizetni ATM-ben, hogy visszaigazolják a jegyet). Ennek az egyik legfőbb előnye, hogy így bármilyen gond is felmerül, közvetlenül a légitársaságot kereshetjük segítségért. Ellenkező esetben mindig ott kell kérni a segítséget, ahol a jegyet vásároltuk – és tőlük kell várjuk az értesítést is az esetleges járattörlésről. A napokban volt ilyen eset, hogy a fapados „nem értesítette” az utasokat, pedig küldött tájékoztatást a törlésről, de a közvetítő cég elfelejtette továbbküldeni az utasoknak. Bármilyen egyéb extra kérésnél is sokkal jobb, ha nem kell köztes lépcsőket beiktatni – ez nemcsak az eredményességet befolyásolhatja, de lényegesen hosszabb ideig is tart.

Egy másik esetnél a közvetítő három nappal az után jelezte az utasnak, hogy törlik a járatát (hosszú távú, átszállós), hogy az eredeti járat elindult volna, arra hivatkoztak, hogy sok a munkájuk… Az utas már otthon olvasta a levelet, mert ez esetben a légitársaság ügyfélszolgálata jó fej volt, és átfoglalta a jegyet.

Vannak olyan közvetítő oldalak, amelyek korrektül működnek, valóban figyelnek az utasokra, intézik az ügyeiket, ezeket bátran használhatjuk (pl. a booking.com amely már repülőjegyet is értékesít, az expedia.com, amelyeket használhatunk, ha kedvezőbb az ár, de a hazai piacon a pelikan.sk is mindenképp a megbízhatók közé tartozik). De a többség sajnos nem ilyen, sokszor azért is pénzt kérnek, amit a légitársaság minden utasnak ingyen kínál (pl. azért is fizetni kell, hogy fel tudjuk hívni a céget probléma esetén, de előfordul, hogy minden extra sokkal többe kerül), így azokat az oldalakat, ahol minden lépésben újabb és újabb díjakat számolnak fel, érdemes kerülni. Az Utazás mellékletben hamarosan táblázatban is mutatjuk, hogy mennyibe kerül egy-egy jegy, hol lehet nagyot bukni.