Ahogy közeleg a nyitás, úgy drágulnak a tengerparti nyaralások

Minden bizonnyal júniusban felnyílnak a sorompók az európai orszá­gok határátkelőin, néhány helyen már most is várják a turistákat, ám az igazi nyári szezon még előttünk van. Az utazási irodák pedig már most is kínálják a nyári tengerparti nyaralásokat – megnéztük, men­nyibe kerül a nyitáshoz közeledve egy egyhetes üdülés.

Minden bizonnyal júniusban felnyílnak a sorompók az európai orszá­gok határátkelőin, néhány helyen már most is várják a turistákat, ám az igazi nyári szezon még előttünk van. Az utazási irodák pedig már most is kínálják a nyári tengerparti nyaralásokat – megnéztük, men­nyibe kerül a nyitáshoz közeledve egy egyhetes üdülés.

Minden bizonnyal júniusban felnyílnak a sorompók az európai orszá­gok határátkelőin, néhány helyen már most is várják a turistákat, ám az igazi nyári szezon még előttünk van. Az utazási irodák pedig már most is kínálják a nyári tengerparti nyaralásokat – megnéztük, men­nyibe kerül a nyitáshoz közeledve egy egyhetes üdülés.

Korábban szakemberek arra figyel­meztettek, hogy idén többe, vagy akár sokkal többe is kerülhetnek a nyaralások, mint az utolsó béke­időbeli, azaz a 2019-es szezonban. Mint ahogy az a táblázatunkból is kiderül, nyáron legalább 500 euró­ba kerül egy üdülés utazási irodával, igaz, ezért a pénzért már all inclusive ellátást is kaphatunk – ez éppen egy tunéziai utazás lenne, a helyi fehér homokos parton, Mahdiaban. Ha az országokat nézzük, akkor az lát­ható, hogy az európai célállomások a drágábbak, a görög nyitás hírére meglódultak az árak, 800-1000 euróba kerül az egyhetes nyaralás – igaz, a szigeteken ezért az árért már all inclusive ellátást kínálnak, azaz benne van a reggeli, ebéd, vacsora, a napközbeni falatok és az alkoho­los és alkoholmentes italok, kávé, tea fogyasztása. Mindez négy- vagy ötcsillagos hotelben – szóval a mi­nőséggel nem lesz gond, az ár már kicsit borsosnak tűnik. Az előző árfigyelésünknél még olcsóbb volt Görögország, látni, hogy amint nyit egy ország, és meghirdeti, mikortól várja a turistákat, azonnal özönle­nek a foglalások, ez pedig magával

hozza a drágulást. Spanyolország sem lesz olcsó, ott is 700-800 eurós tartományban mozognak az egyhe­tes repülős nyaralások, igaz, ezért az árért néhány esetben meg kell elé­gedjünk a háromcsillagos hotellel, vagy éppen a reggelis ellátással… Ha jó áron szeretnénk nyaralni, akkor érdemes még elgondolkozni két, Európán kívüli célállomással, ez pedig Törökország és Egyiptom – mindkét helyen négy- és ötcsilla­gos hotelekben, all inclusive ellátás­sal kínálják a nyaralásokat (néhány helyen ultra all inclusive jár ezért az árért), az ártartomány pedig 550- 700 euró az egyiptomi utazásoknál, míg Törökországban 600-900 euró.

Összefoglalva tehát elmondható, hogy idén nyáron drágábban utaz­hatunk, a szabad kapacitásból is ke­vesebb lesz, azaz aki júliusban vagy augusztusban menne, annak érde­mes mielőbb foglalni, mert ahogy látjuk, az árak egyre csak növeked­nek. Ha pedig olcsóbb nyaralást szeretnénk, akkor érdemes kivárni a szeptembert, októbert, akkor már kedvezőbbek lesznek az árak, a nyá­ri hónapokban pedig akár egy euró­pai városlátogatással csillapíthatjuk utazási vágyunkat.