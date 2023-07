A nyári főszezon hívószava: all inclusive

Mielőtt segítünk abban, hogy tippeket adjunk a foglaláshoz, előbb érdemes tisztázni, mit is jelent az all inclusive, és napjainkban mennyi formája, fajtája van. Általában ennek a szolgáltatásnak van egy light verziója (ebben csak a napi háromszori étkezés, és legfeljebb üdítők, itt-ott alkohol fogyasztása van), van az alap, azaz az all inclusive (ami elméletben napi reggeli, ebéd, vacsora mellett tízórai és délutáni harapnivalót, korlátlan italfogyasztást jelent – sokszor csak este 10–12-ig), és végül van az ultra all inclusive, amely ahogy a neve is mondja, mindent tartalmaz – az ilyen szállodákban szinte nincs is már olyan szolgáltatás, amelyért a vendégtől extra pénzt kérnének.

Hol, milyen?

Az, hogy milyen egy all inclusive szálloda, az is befolyásolja, hogy mely országban vagyunk. Az európai tengerpartokon nem jellemző ez a szolgáltatás, csak néhány szálloda kínálja, ultra all inclusive csomagot alig találni. Európában – pl. Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Horvátországban – éppen ezért ne számítsunk ételektől roskadozó asztalokra, gazdag, minőségi kínálatra, itt inkább csak a háromszori étkezés és a plusz korlátlan italfogyasztás jár a csomagokhoz – kivéve néhány szállodát, amely valóban odateszi magát. Hogy miért ennyire visszafogott az európai all inclusive? Elsősorban azért, mert nagyon jól ki van építve az infrastruktúra, a tengerparti városokban számos étterem, kávézó található, és a turisták szeretik ezeket is kipróbálni. Nem úgy, mint például Egyiptomban, ahol a turistákat bezárják egy hotelkompexumba, ott mindent megkapnak, így nincs okuk kimenni – és sokszor nem is lenne hova. Ez biztonsági és kényelmi szempont is arrafelé – így az ottani all inclusive is egyfajta tömegétkeztetésként működik – ugyanakkor az ételek minőségével és mennyiségével nincs gond. Néhány ottani hotelben kifejezetten kulináris élvezeteket kínál egy-egy ilyen nyaralás – azzal, hogy mindenből a legjobb minőséget és márkát adják a vendégnek (kapszulás kávé, külföldi alkoholos italok, menő koktélok stb.). És végül van az all inclusive vendéglátásra specializálódott Törökország, ahol az ötcsillagos hotelek olyan terülj, terülj asztalkámat kínálnak a vendégeknek, hogy azoknak leesik az álluk tőle – és akkor értik meg, mit jelent az all inclusive. Persze, ott is vannak gyengébb hotelek, silány szolgáltatások, de nem ez a jellemző – arról nem is beszélve, hogy idén a törökországi nyaralások extrém olcsók.

Hogyan válasszunk?

Választás előtt érdemes eldönteni, hogy mit szeretnénk a nyaraláson csinálni, mit várunk tőle. Csak azt, hogy ne kelljen többet fizetni az ételekért, italokért, vagy valódi kulináris élvezeteket szeretnénk. Ha ez megvan, és van néhány olyan hotel, amely elérhető, és az ár is megfelel, akkor pedig nincs más, mint felkeresni az értékelő oldalakat, hogy kiderüljön, a reklámfotók mögött milyen valós teljesítmény, szolgáltatás található. Ahogy arra is fény derül, hogy mit jelent az adott hotelben az all inclusive – milyen éttermekben használható, meddig, milyen korlátozások vannak. Ha átböngésszük, akkor már szinte biztosak lehetünk benne, egy jó nyaralásra indulunk, és az all inclusive sem okoz majd csalódást. Mert sokszor – akár az aktív pihenés mellett – jól jön a gondtalan nyaralás.