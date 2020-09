7 szálloda, hét új megoldás a svédasztalos reggelizésre

A legtöbb szállodában a szobához tartozik a reggeli is. A járvány előtti időkben ezt minden esetben büféasztalos formában tálalták, hol kisebb, hol gazdagabb választékkal. A járványhelyzet utáni lazításokkal számos gyakorlat mutatkozik – mindenki másként értelmezi a helyzetet: tény, hogy e téren a legtöbb helyen csak ajánlások vannak, nincsenek pontos szabályok. Mi a nyitás után 7 szállodában jártunk, hogy megnézzük, melyik helyen milyen formában fogyaszthatjuk el a reggelit. Az általunk meglátogatott hotelek négy- és ötcsillagosak voltak, négy Magyarországon (Hajdúszoboszlón, Hévízen, Bükön, Alsópáhokon), kettő Írországban (Dublin) és egy Ausztriában (Bécs) volt. Ahogy az alábbiakban is kiderül, szinte mindenhol másként álltak a kérdéshez. Volt, ahol teljesen fura megoldásokhoz folyamodtak, volt, ahol szinte észre sem lehetett venni, hogy bármilyen korlátozás lenne, és olyan hely is akadt, ahol talán túl szigorúan értelmezték a kérdést. A szállodák nevét most szándékosan nem írjuk le, mert ez esetben ez lényegtelen, hiszen az újranyitás utáni reggeliztetési trendekre voltunk kíváncsiak.



Magyarország, 4*-os hotel

Félig svédasztal – így lehetne jellemezni a megoldást, hiszen voltak részek, ahol minden a megszokott volt, de a fő, meleg ételeket egy plasztiklap mögül kaptuk meg a hotel személyzetétől (ugyanez működött a vacsoránál is). Viszont minden mást – zöldség, édesség, palacsinta stb. – már mi magunk vettünk el, a kihelyezett eszközzel. Természetesen mindenhol volt kézfertőtlenítő, így ezt is lehetett használni az étterembe lépve, illetve az evés előtt. Véleményünk szerint ez a megoldás korrekt, hiszen miután a tányérra helyezzük az ételeket, és még utána egyszer fertőtlenítjük a kezünket, nem kell tartani fertőzéstől.



Magyarország, 4*-os hotel

Egy másik hotelben a reggelinél és a vacsoránál szinte észre sem lehetett venni, hogy bármilyen korlátozás lenne – egyedül az hívta fel rá a figyelmet, hogy az étterembe lépve ki volt helyezve a kézfertőtlenítő, illetve a személyzeten is volt maszk. Ez a megoldás is elfogadható, hiszen ha az étterembe lépve mindenki fertőtleníti a kezét, akkor kicsi az esélye, hogy egy beteg tovább fertőzné a hotel többi vendégét.



Magyarország, 4*-os hotel

Egy másik hotelben a reggelinél egy érdekes megoldásra bukkantunk – minden a régi formában volt, ugyanakkor a svédasztalos kínálatból hiányzott a sonka, a felvágottak és a sajtok. Ha azt szeretett volna valaki, külön kellett kérni – lefóliázott tányéron érkezett, gazdag választékban. De hogy miért pont ez a két élelem lett száműzve a pultról, amikor minden mást közös eszközzel lehetett elvenni, az nem derült ki. Itt is volt fertőtlenítő, így azt is lehetett használni, a személyzet arcáról pedig nem hiányzott a maszk.



Magyarország, 5*-os hotel

Ebben az ötcsillagos hotelben gyakorlatilag semmi jelét nem lehetett látni, hogy bármilyen korlátozást bevezettek volna – kivéve kettőt, mégpedig hogy a bejáratnál volt fertőtlenítő, és ki voltak helyezve műanyag kesztyűk (mint amilyeneket az élelmiszerboltokban a pékárunál is kihelyeznek). Vagyis míg megszedi a vendég a tányérját, addig ezt használja, majd az asztalhoz ülve leveszi, így elkerülve a fertőzést – ez egészen ötletes megoldás, hogy a káposzta is megmaradjon, és a kecske is jóllakjon. Így nem kellett az asszisztencia, mindenki kiszolgálta magát – ami a büféasztal lényege –, de mégsem érezhette úgy, hogy esély lett volna a fertőzésre. Persze ez csak akkor működik, ha mindenki használja a kesztyűt.



Írország, 5*-os hotel

Egy szállodalánc egyik hoteljében is voltak korlátozások – az első, egy állami szabály, az étteremben legfeljebb 1 óra 45 percet lehet tartózkodni. Erre mindenhol felhívták a figyelmünket. Éppen ezért kérték, hogy a reggelihez is foglaljunk asztalt, mivel az egyszerre benn tartózkodók száma is limitálva van. A svédasztalon csak olyan elemek voltak, amik külön dobozban (pl. joghurtok), üvegben (zabkása), csomagolva (müzliszeletek) voltak, a pékáruk – minden egyes külön csomagolva, illetve a gyümölcsök. Minden mást tálalóedényben kínáltak, ebből a személyzet szedett a vendégnek – amiből éppen kért. Minden egyéb (omlett, palacsinta stb.) pedig frissen készült a konyhában – igény szerint, ezzel érkezett a pirított kenyér is. Az üdítőt, kávét is a személyzet hozta, vagyis a vendég csak olyan ételhez érhetett hozzá, ami csomagolva volt.



Írország, 4*-os hotel

Egy másik hotelben – ugyanaz a szállodalánc – már sokkal korlátozottabbak voltak a lehetőségek, szintén előre be kellett jelentkezni, és egy étlapot kaptunk, amelyről lehetett választani – öt, előre összeállított csomag közül. Volt olyan, amelyik egy dobozban érkezett, de olyan is, amely frissen sült (gombás omlett).



Ausztria, 4*-os hotel

Egy nemzetközi szállodalánc bécsi hoteljében különleges megoldáshoz folyamodtak – minden ki volt pakolva, ám a tányérra csak a saját evőeszközünkkel tudtuk tenni, illetve a csomagolt, darabos készleteket magunk vehettük el. Ebben lenne is logika, ám van egy hátulütője – csupán addig működik, amíg mindenki csak egy alkalommal tesz ételt a tányérjára, nem tér vissza duplázni, hiszen ilyenkor a használt evőeszközzel túrna bele pl. a rántottába… Bár a személyzet nem figyelmeztetett erre senkit, lehet, azt gondolták, mindenki van olyan értelmes, hogy ezt nem kell külön elmondani?



A legjobb megoldás

A hét megoldás közül hirtelen nem lehet a legjobbat kihirdetni, az ideális talán az arany középút – vagyis hogy minden marad a régiben, azzal, hogy vagy használjuk a kesztyűt, amíg megpakoljuk a tányérunkat, vagy pedig az étkezés előtt (figyelve, hogy ne fogjuk meg az evőeszközünket) alaposan fertőtlenítjük a kezünket. Ezt követően pedig félelmek nélkül élvezhetjük és fogyaszthatjuk a finomabbnál finomabb falatokat – mert a minőségben nincs változás, az mindenhol nagyon magas volt.



Szabó Laci