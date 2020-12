Szorosabb együttműködés a komáromi kikötő modernizálásáért

Az együttműködési szándéknyilatkozat aláírása kapcsán a Tiszti pavilon dísztermében Katarína Bruncková, a közlekedési minisztérium államtitkára elmondta, létrehoztak egy munkacsoportot, amit a város, a minisztérium és a Verejné prístavy a.s. szakemberei alkotnak. A legfontosabb feladatuk most az lesz, hogy az eddigi masterplan alapján befejezzék és meghatározzák a kikötő átépítésének lehetséges változatait, majd kiválasszák a megfelelő variánst. A tervek szerint ezt, illetve a megvalósíthatósági tanulmányt 2021 végéig fejeznék be, majd ezt követően kerülne kidolgozásra a konkrét építkezési dokumentáció. Hogy mikor kezdődhetnének el a konkrét munkálatok, arra az államtitkár még nem tudott válaszolni. A tervezés hosszadalmas folyamat lesz, s nemcsak az adminisztráció miatt, hanem számos környezetvédelmi és urbanisztikai szempontnak is meg kell majd felelni. „Nyilvánvaló, hogy időben egy efféle projekt megvalósítása nem egyszerű, de szilárdan hiszem, hogy közös erővel meg tudjuk találni a megfelelő megoldást és a pénzügyi forrásokat is” – mondta az államtitkár.

Keszegh Béla komáromi polgármester elmondta, eddig nem mindegyik korábbi variánsnál vették figyelembe a város érdekeit. „A város részéről nagyra értékelem, hogy a kommunikáció most teljesen más, mint korábban, s örülök, hogy nagyon pragmatikusan kezdték el a helyzet tisztázását” – hangsúlyozta, illetve hozzátette, jó kapcsolatot ápolnak a Verejné prístavy részvénytársasággal is. A polgármester szerint a város egyik fő célja az is, hogy a fejlesztéssel az erőd mentén hozzáférhetővé tegyék a Duna-partot az emberek számára.

Ahogy többször is elhangzott, Komáromban egy közép-európai logisztikai centrum kiépítése a cél, s nemcsak teherkikötőről van szó, de a személyforgalmat, vagyis a turizmust is fel akarják lendíteni. A várhatóan óriási összeget igénylő finanszírozáshoz uniós alapokat is be kívánnak majd vonni.