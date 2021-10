Éberség, vigyázat, figyelek – gondolatok Mészáros András könyvéről

Ajánlások sokaknak

Ajánlható ez a könyv a tiszta lelkiismerettel élőknek, meg a magukban némi terheket cipelőknek, ilyen is olyan is van bőven. Olvasnia kéne ezt a könyvet a politizálóknak, meg a gondolkodóknak. Politizálóknak azért, hogy tudják meg, mit jelent a posztjukból fakadó felelősség. Gondolkodók írt kapnak politizálóktól kapott sebeikre. De nem kell véresen komolykodni! Vegyék kézbe, böngésszék át a szórakozni vágyók, nem fognak csalódni ők sem! Az életrajzok és emlékiratok rajongóinak kifejezetten jót tesz, érdekes életek, sorsok rajzát kapják. Olvassák el azok a gyűjtögetők, akik a titkokra, eddig csak pletykaszinten hallott értesülésekre éhesek, s ha megtudják a pletykák szintjén terjedtekről az igazságot, jobb lesz az a sutyorgásnál. Sokan találnak maguknak elég sok érdekességet ebben a könyvben. Azért az olyanok is olvassák el, akik nemcsak erre a pletykaízre vágynak, hanem valamit meg szeretnének arról tudni, milyen volt, milyen lehetett az: embernek, gondolkodónak lenni a huszadik század felétől napjainkig. Ajánlanám úgy általában mindenkinek ezt a 260 oldalnyi írásbeliséget, akiknek kedvük van megismerni a gondolkodás folyamatát, a filozófusi lét kétségeit, ez emberi esendőség és a szellem kibontakoztatásának nehézségeit egy súlyosan terhelt rendszerben és az utána következő új világ zavarosságában. Ajánlom a hegyek és a síkságok szerelmeseinek, az édességeket szeretőknek, a tánc, az irodalom, a szlovákiai magyar szervezetek története iránt érdeklődőknek, ajánlom azoknak, akik egy mozaikszerű képen fel- és megismerni szeretnék az elmúlt fél évszázadot. De mit is ajánlok tulajdonképpen? Mi ez a Nem alszom? Mészáros András filozófus rendkívül érdekes könyvét ajánlom. Ez hát a Nem alszom. Ez a címe. Nem kell aggódni, nem szenved az alkotó kóros inszomniában, azaz olyanféle álmatlanságban, melynek lelki vagy testi okai lennének. Itt a nem alszom cselekvés címként való használata egy burkolt utalás arra, hogy mi a szerepe a filozófusnak, s hogyan változott meg mára a szerepe.



Mit keres itt Platón?

Ha Platón Az állam című művét vesszük elő, abban azt írta le az ókori gondolkodó, szerinte hogyan kellene működnie az államnak. Annak vezetésével Platón a filozófusok rendjét bízná meg, szerinte ez lenne az ideális. Csak a legbölcsebb emberek állhatnának az állam élén, mert csak ők képesek gondoskodni a népről. (Mai viszonyaink remek ellenpéldái Platón gondolatának!) A második rend lenne a katonák vagy őrzők rendje, akiknek az a feladata, hogy gondoskodjanak az állam belső és külső védelméről. A harmadik rend Platón szerint a földművesek rendje, tehát azok tartoznak ide, akik a közösség ellátásán dolgoznak. Egyik rendből a másikba való átlépésről nem ír az ókori filozófus, de engedtessék meg ezt a rendbéli tagságváltoztatást felemlíteni, és Mészáros András filozófus kapcsán egyfajta megnyilvánulásként kezelni. A szerző ugyanis nem vesz részt az állam vezetésében, nem áll poszton mint miniszter, viszont filozófusként lát, tapasztal, megél, megír, ábrázol, bírál olyan cselekedeteket, megnyilvánulásokat, melyek az állam rosszul vezetésekor őt mint polgárt érintik. Mészáros András rendet váltott, és mint filozófus beállt az őrzők rendjébe, hogy vigyázzon azokra az értékekre, amelyeket a nép birtokolhat még, de ha a vezetők elrontva irányítanak, mindezt a sok értéket könnyedén elveszíthetjük. Aki őrző posztján figyel, az keveset alszik, annak muszáj ébernek lennie!

Mészáros, persze egy kicsit tréfásan és burkoltan, de nagyon jól értelmezhetően magyarázza ezt a nem alszom állapotot, mégpedig édesapját idézve, aki azt mondogatta, ha szunyókáláson kapták: nem alszom, csak a szemem pihentetem! Háborút járt ember tudja, hogyan kell ezt csinálni. A régiek még tudták.



Hogyan lehet ébernek maradni

Hogyan lehet ebben a hír- és megnyilvánulásdzsungelben eljuttatni az üzenetet, az őrző üzenetét a polgárokhoz? Mi a legjobb módszer? Mire lenne igény, mit venne a kedves olvasó? Legyen hát egy olyan könyv például, amelyben egyszerre van és nincs lineáris cselekmény, egyszerre van és nincs kronologikus sorrend, mégis jól olvasható? Legyen! Mészáros András a szótár, betűrendes privát lexikon műfaját választotta, így aztán könyve az olvasó kényére-kedvére ott és akkor kezdhető és ott fejezhető be, ahol és amikor azt az olvasó akarja. Lehet csipegetni, lehet módszeresen végigolvasni, lehet keresni párhuzamokat, visszatérő figurákat, meg lehet találni és érdemes elemezni a bölcselkedő utalásokat, fel kell fedezni azokat a tényeket, amelyek most először kerülnek nyilvánosságra. Mészáros bár tekintélytisztelő, mégsem meghunyászkodó, az egyetemi viszonyokról szóló szócikkei, életrészletei, szótárpasszusai például egészen nyíltan írnak le olyan történéseket, amelyekről korábban még suttogni is csak kevesen mertek. Végre tiszta víz a pohárban! Aki érzelmeket kíván, aki az Ifjú Szivek történeteire kíváncsi, vagy netán a szlovák filozófia fejlődését, kialakulását szeretné érteni, aki egy, a szocializmus idején szocializálódott filozófus iskoláira, belső meghasonulásaira, kibontakozására utaló értesüléseket keres, aki a Tátra felfedezését vagy egy csallóközi kistelepülés hangulatát kívánja, mind-mind megelégíttetik.



Hogy el ne aludjunk

Nem aludni kényszerből, ez minden bizonnyal kellemetlen lehet. Ébernek maradni, csak a szemet pihentetve figyelni viszont önkéntes őrző-védő szolgálat. Itt esett meg tehát a rendekből való áttérése a szerzőnek, filozófusból őrzővé. Megírni a gondolkodások tépelődések esszenciájaként egy könyvet: feladat volt és nem is kevés munka! Kezelni a teret, befogni az időt, bevezetni a magán-időszámítást, bemutatni objektív és szubjektív módon a megítélhető társadalmi történéseket. A könyvvel közben még tanítani is! Persze tanulni is. Táncolni és élni. Szeretni és istent keresni. Gondolkodni és megbocsátani és elfeledni és feloldozni. Mészáros András ezeket teszi Nem alszom című kötetében. Mindenki keresse meg benne a neki valót, erősítse meg magában a gondolkodót. Megéri! Jobban fog aludni! Vagy jobban bírja majd a virrasztást?



(Mészáros András: Nem alszom, Phoenix Library 2021)

