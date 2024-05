Zalka és Botek lemarad a párizsi olimpiáról

A pótkvalifikáció említett számában a 21 egységből mindössze a győztes szerezhetett kvótát a szegedi viadalon. Ráadásul az elő- és középfutamokat, illetve a döntőt is egyetlen nap alatt bonyolították le. Ennek fényében is nyilatkozta a verseny előtt lapunknak Likér Péter, a páros edzője, hogy kulcsfontosságú lehet a közvetlen fináléba jutás. Azaz hogy ne kelljen rövid idő alatt háromszor is teljesítenie védenceinek a versenytávot.

Ezt végül nem sikerült elkerülniük, Zalkáék az előfutamukban hajszállal (+0,19) ugyan, de kikaptak a lengyel Jakub Stepun, Przemyslaw Korsak kettőstől. Mintegy két óra múlva így a két középfutam egyikében is vízre kellett szállnia a szlovákiai egységnek. Az előfutamos idejüktől (1:28,70) alig elmaradva, 1:28,89-cel ugyancsak a második helyen végeztek, ezúttal a szerbek mögött, így biztosan jutottak a kilenctagú fináléba. A szűk három órányi pihenő után rendezett döntőben gyorsan eldőlt, hogy a somorjai, illetve virti származású kajakosok nem tudnak beleszólni az elsőségért zajló harcba. Féltávnál a nyolcadik helyen álltak, s végül 1:29,53-mal a hatodik helyen végeztek. Az olimpiai kvótát az említett lengyel hajó szerezte meg (1:27,57).

„Nehéz nap volt, az első két futam után eléggé fáradtak voltunk. Mindent kiadtunk magunkból, sajnos csak a hatodik helyhez volt ez elég. Nem tudom, mit tehettünk volna másképp. A lengyelek a világ idei legjobb idejével nyertek” – nyilatkozta Botek. Zalka pedig hozzátette, nagyon csalódottak.

A tegnapi versenynapon Magyarország sem szerzett plusz kvótát, a Csikós Zsóka, Kőhalmi Emese kettős női K2 500-on ugyancsak hatodik lett.

Szegeden csütörtökön tovább folytatódik a pótkvalifikáció az egyéni számokkal, női C1 200 méteren a komáromi Őri Laura is ott lesz a mezőnyben. Péntektől vasárnapig pedig a szezon első világkupa-viadalának futamait rendezik a Maty-éren.