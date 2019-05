VI. mozgatLAK Lakszakállason

„Mintegy kétszáz futóra számítunk. Először jönnek el magyarországi testvértelepülésünkből, Zalaerdődről, busszal érkeznek a tataiak, Bős, Nyárasd és a többi csallóközi klub is képviselteti magát, jelentkeztek az érsekújváriak is. A nevezettek között van Magyar Imre sokszoros szlovák bajnok – mondta érdeklődésünkre Tóth Tímea szervező. – Várhatóan jobbra fordul az időjárás, de bármilyen idő lesz, megrendezzük a versenyt, ami beleépül a családi napunk történéseibe, s az a célja, hogy megmozgassa a falu lakóit. Tíz-tizenöt lakszakállasi induló is lesz a mezőnyben. Hogy ne legyen nagy kiadás a nevezés, csak jelképes rajtdíjat kérünk, amiből étel és ital is jut a futóknak. Versenyközpontunk a szabadtéri színpadnál lesz, a rövidebb távok – köztük az 5 km is – községünk utcáira vezetik mezőnyt, a mimimaratonosok elfutnak Szilasra és vissza.”