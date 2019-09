Ütőképes röplabdacsapat Komáromban

Az előző évadban egy idény kihagyás után tértek vissza újra a szlovákiai röplabdázás élvonalába, és a tízes mezőnyben a 6. helyet szerezték meg. Hogyan értékeli ezt az eredményt?

Örömmel töltött el bennünket, hogy a kiegyenlített mezőnyben megszereztük a hatodik helyet. Az előttünk végzett csapatok nagyobb tudású játékoskerettel rendelkeztek, a hasonló képességű csapatok közül magunk mögé utasítottuk a trencsénieket és örök riválisunkat, a Myjavát is. Pozitívan értékeljük ezt, valamint hogy hat fiatal játékosunk mutatkozott be a szlovákiai röplabda élvonalában. Két ifjúsági játékosunk – Sánta János és Pati Nagy Simon – meghívást kapott a szlovák U 16-os, illetve az U 20-as válogatottba.

A kitűzött célt tehát elérték. Szeretnék magasabbra tenni e mércét a hatodik évadban?

Ha áttekintjük a felkészülési időben összeállt keretünket, akkor optimistán tekinthetünk a szeptember 24-én kezdődő 2019/20-as idény elé. Ezt úgy értem, hogy szeretnénk felülmúlni tavalyi teljesítményünket és a 6. helynél jobban szerepelni. A csapat fundamentumát tapasztalt extraligás játékosok alkotják, és a tavalyi sikeres szereplésük után ismét 6-7 hazai nevelésű játékosunk is tagja lesz a tágabb 16-os keretnek.

Úgy tudjuk, a klubvezetés igyekszik kreatív lenni, bevezetni valami újat, hogy a színvonal javuljon. Ön említette, hogy országos Ifjúsági Tréningközpontot hoznak létre Komáromban. Ennek mi lesz a funkciója?

A Szlovák Röplabdaszövetség egy pályázatot írt ki hat új edzőközpont létrehozására Szlovákiában. Örömünkre szolgál, hogy városunk, Komárom a jelentkezők közül a befutók között szerepelt. Ezt nagyon megbecsüljük, mert ez egyrészt erkölcsi elismerése az ifjúsággal végzett eddigi munkánknak, másrészt pedig könnyebben hozzáférhető szakmai fejlődést biztosít számunkra a már két évvel korábban megkezdett edzőképzési törekvésünkben.

Az évek során fokozatosan igyekeztek feltételeket biztosítani minden korosztály versenyeztetésére. Újabban a lányoknak is lehetőségük lesz versenyszerűen röplabdázni Komáromban?

A női röplabdázás komoly múltra tekint vissza városunkban, de sajnos az edzőhiány miatt a megszűnés határára sodródott. Úgy döntöttünk, az új évadban megteremtjük a feltételeket a versenyszerű női röplabdázáshoz Komáromban. A lányok részéről nagy az érdeklődés. Városunkban továbbra is a Határőr Utcai Alapiskola marad a női röplabdázás bázisa, immár klubunk égisze alatt.

A sokféle lehetőség ellenére a röplabdarajongók szeme azért mindig a férfi extraligás csapaton van Komáromban. Hogy fest a szakvezetés a csapatnál?

Örömmel mondhatom, hogy kis lépesekkel ugyan, de ezen a területen is előbbre léptünk. Az extraligás csapat vezetőedzője továbbra is Robin Pělucha lesz, a másodedző szerepét Ferencz Dávid tölti majd be. Az alacsonyabb szinteken, az I. ligában és a fiatalok korosztályaiban képzett fiatal edzők vezetik majd a csapatokat. Fontos a statisztikus szerepe is a klubunkban, amelyet Záchenszki Tamás fog ellátni. Gondoskodni fogunk a játékosok regenerációjáról is, és egészségügyi ellátást is biztosítunk számukra.

Közeleg a ligarajt. Hol tart a csapatépítés, elégedett a formálódó kerettel?

A keret összeállt, bizakodóan tekintünk az új szezonra. Sikerült több tapasztalt, neves játékossal megegyeznünk, akik csapatunk gerincét fogják alkotni. Több jelenlegi és volt válogatott játékosról van szó, akik biztosítékai lehetnek a sikeres szereplésnek. Itt van Zaťko és Ogurčák, akik közismert válogatott játékosok, Kubš, Kašper és Turis jelenleg is válogatott kerettagok, és Martin Slezák, aki játszott a VKP többszörös bajnokcsapatában, annak fénykorában. A fiatalabb generációt is ismert nevek alkotják, mint Petráš, Jalovecký, Tarabus, Rak. A bővebb keretben helyet kapnak saját nevelésű fiataljaink is, mint Forró Balázs, Sánta János, Pati Nagy Simon, Nagy Márk, Lehotka Tamás és a csapatba visszatérő, szintén hazai nevelésű, erős balkezes Százvai Ádám. Bízunk abban, hogy a tapasztalat és az ifjúság egymásra talál, és működni fog ez az ötvözet.

A hazai pálya minden sportban előnyt jelent. Mit vár a szurkolóktól?

Szeretnénk jó, élvezetes játékkal kirukkolni és eleget tenni szurkolóink elvárásainak. Régi vágyunk, és ebben a szezonban is alapvető célkitűzésünk szurkolóink számának növelése mérkőzéseinken, és nemcsak városunkból, hanem az egész komáromi régióból, hiszen mi a környék, a régió csapata is vagyunk.

Az extraligás csapat egy idényt kihagyni kényszerült forráshiány következtében. Ez gyakran probléma a sportban. Az új szezonban javulóban vannak az anyagiak?

Ez a létezésünkhöz kapcsolódó kérdés. Jó volna olyan stabilitást elérni klubunkban, hogy ne kelljen évről évre azon izgulni, hogy hogyan tudjuk bebiztosítani az anyagi forrásokat működésünkhöz. Ennek nagyon sok összetevője van. Jó lenne elérni azt, hogy a tehetősebb lokálpatrióta vállalkozók és a régióban működő vállalkozások számára olyan érték legyen a munkánk, amit érdemesnek tartanak támogatni és felvállalni. Ha ez valóra válna, nem volna kérdés, hogy lesz-e Komáromban extraligás röplabdázás.

A csapat szereplésén kívül mit tart még nagyon fontosnak munkájában?

A klubépítés nem valósítható meg egy igazi csapat nélkül. Ezalatt értem a játékosainkat, edzőinket, a szervezőinket, a klubvezetést és természetesen a komáromi röplabdázás szerelmeseit, a reményeink szerint egyre bővülő, lelkes szurkolótáborunkat. Fontosnak tartom a megfelelő személyek megtalálását minden posztra. Szeretnék egy jól működő, dinamikusan fejlődő klubot átadni az utánunk következő generációnak.