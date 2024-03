Komáromi röplabdás sikerek

Egy év elteltével ismét bejutott a férfiextraliga döntőjébe a komáromi röplabdacsapat. Az UJS Rieker játékosai előbb kedden hazai pályán verték 3:1-re az eperjesieket, ezzel újra előnyt szerezve az elődöntős sorozatban (2:1). Majd csütörtök este sikerült az idényben másodszor is győzniük az északkeleti városban. Hasonlóan, mint a Szlovák Kupa elődöntőjében, ezúttal is nagy fordulato(ka)t hozó meccsen: míg januárban sima 3:0 után a továbbjutásról dönteni hivatottpótszettet nyerték meg a komáromiak, addig most 2:0-ás előnyről engedték egyenlíteni az eperjesieket. A döntő, ötödik szettben azonban ismét ők voltak a jobbak, és 15:12-vel megnyerték a meccset és az egész szériát is.

„Gratulálok az eperjesieknek, nagyon jól játszottak az egész sorozatban, megleptek. Végre sikerült jól kezdenünk, de a harmadik szettet az adogatásaink miatt elveszítettük. Sokat rontottunk vagy csak alibiszervákat produkáltunk. Az eperjesiek elkapták a fonalat, de a srácok aztán minden egyes labdáért megküzdöttek, így kell a playoffhoz hozzáállni. Szerintem az eperjesieknek meglesz a bronz, mi pedig nagyon szeretnénk megszerezni az aranyat” – nyilatkozta František Ogurčák, a komáromiak edzője, A másfél hét múlva kezdődő fináléban a pozsonyi VKP vagy a Myjava lesz az ellenfelük, amely a Myjavát győzte le 3:2-re.

A héten volt még egy oka az ünneplésre a komáromi klubnak: a női csapatuk ugyanis kivívta az extraligás szereplés jogát. A rendkívül hullámzó meccseket hozó osztályozón a Pezinok ellen két 3:2-es eredmény született, így az élvonalbeli tagságról az aranyszett döntött. Ezt pedig magabiztosan, 15:6-ra hozták a komáromiak szerda este Bazinban, így 10 év után ismét az extraligában szerepelhet a város női együttese.