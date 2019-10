14 év után újra együtt a jégen a Beständig-testvérpár

Oľga és Jozef Beständiget november 7-én, a Fire on Ice show-n láthatja a közönség (TASR-felvétel)

Egy előadás erejéig újra összeáll az Oľga Beständigová, Jozef Beständig műkorcsolyázó páros, amely utoljára 2005-ben szerepelt együtt, de azóta is Szlovákia legsikeresebb párosának mondhatják magukat. A testvérpár Jozef Sabovčík búcsúshow-ján fog együtt fellépni.

Oľga és Jozef Beständig nyolcszoros szlovák bajnok, kilencszer álltak nemzetközi versenyen dobogón, a 2001-es pozsonyi Eb-n pedig a 7. helyen végeztek. Ott voltak a 2002-es Salt Lake City-i olimpián, de az a szezon krízist is jelentett a pályafutásukban, képesek voltak kűr közben is összeveszni…

Végül azonban a 2005-ös szezon végén más okok miatt vonultak vissza – nem tudtak megegyezni a szövetséggel, így már nem szálltak harcba a 2006-os olimpiai kvótáért az őszi pótkvalifikáción.

Focista a jégen

A testvérek útja ezután különvált, Jozef pénzügyi tanácsadó lett, Oľga pedig Törökországba került, ahol a helyi Sztárok a jégen show-ban Ilhan Mansiz vb-bronzérmes futballista lett a partnere. Az, hogy együtt megnyerték a show-t, csak a kezdet volt. Oľga és Ilhan története a sportág egyik legőrültebb sztorija – a futballista már elmúlt harminc, amikor megtanult korcsolyázni, de kivételes tehetséget mutatott.

Oľgával török színekben hivatalos versenyeken is elindultak, Oberstdorfban és Pozsonyban is jégre léptek. Az olimpiai kvótát ugyan nem szerezték meg, de nem mindennapi párosukra azóta is emlékeznek.

Később Jozef is visszatalált a műkorcsolyához, 2017-ben a szlovák szövetség elnöke lett. Részmunkaidőben edzősködött is, de saját bevallása szerint 2007 óta nem korcsolyázott „rendesen”, nem gyakorolt elemeket.

Oľgának megszületett a kisfia, de azóta is formában tartja magát, mert titkos vágya, hogy valaha még versenyezzen, de a császármetszése óta jóval kevesebb időt töltött a jégen.

A november 7-i Fire on Ice show-ra készülve azonban az izommemória azonnal bekapcsolt – Oľga és Jozef teljes harmóniában koszorúzott a jégen, a piruettek is mentek, a halálforgás tökéletes volt, és még egy táncos emelést is összehoztak.

Sabovčík tiszteletére

„Amikor megszólítottak minket a show szervezői, a bátyám kicsit vacillált, de azt mondtam neki, hogy a halálforgást törött kézzel, törött lábbal is meg tudjuk csinálni. És lám, most is rögtön sikerült” – mondta nevetve Oľga a pozsonyi Ondrej Nepela Jégcsarnok egyik edzőpályáján.

„Megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk, amikor egy kiváló szlovák korcsolyázó, egy olimpiai bronzérmes lezárja a karrierjét. Ezt az ajánlatot nem lehetett elutasítani, kötelességünk emlékezni a sportágunk nagyjaira. Jozef Sabovčík ezt megérdemli” – hangsúlyozta Jozef.

Maguk is kíváncsiak, 14 évvel az utolsó versenyük után mire lesznek még képesek, mert ugyan korcsolyázni nem lehet elfelejteni, már az egyhetes kihagyást is megérzi az ember, nemhogy a többéveset. Másrészt a sok-sok évnyi kemény munka nem veszik kárba, ezért az első pillanattól kezdve megvolt közöttük az összhang. Az egykori vitáknak pedig már nyoma sincs. „Láthatják, most is harminc centire állunk egymástól, és nincs semmi gond” – nevetett a 41 éves Jozef.

Még szívesen versenyezne

Oľgát a közönség az utóbbi időben a pozsonyi HC Capitals jégkorongcsapatának győztes meccsei után láthatja a jégen, különböző játékosokkal tanul be egy-egy rövid koreográfiát. „Azonnal rábólintottam erre a lehetőségre, elvégre ha egy focistát megtanítottam műkorcsolyázni, akkor a hokisokkal nem lesz gond! Ők már eleve tudnak korcsolyázni, és erősek is, ezért az elemeknél teljesen magabiztosak. Inkább az összekötő elemeknél bizonytalanodnak el, ott kevésbé tudják, hová rakják kezük-lábuk” – magyarázta a 40 éves Beständigová.

A vágyát, hogy újra versenyezzen, azóta sem adta fel, szeretne elindulni az oberstdorfi ún. „felnőttkupán”, ahol 28 éven felüli versenyzők rajtolhatnak. Bár ezen a viadalon általában amatőrök vesznek részt, a korábbi műkorcsolyázó-pályafutás nem akadály, ha az illető már legalább két éve nem vett részt a nemzetközi szövetség égisze alá tartozó rendezvényen.

„Igaz, hogy ott egyéniben rajtolnék, ami nem az igazi, de szeretném kipróbálni magam – árulta el Beständigová. – Ha pedig csak egy aprócska esélyem is nyílik a jövőben arra, hogy valaha még igazi versenyen indulhassak, azt az esélyt mindenképpen meg fogom ragadni. Elvégre az őrülteknek áll a világ.”