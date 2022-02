Magyar Márk: „Egy élet munkája veszett kárba”

A januári, tallinni Európa-bajnokságon hatodik, a tavalyi világbajnokságon 14. kettős a magyar küldöttségből utolsóként mutatkozott volna be pénteken a kínai ötkarikás játékokon.

Magyar és partnere, valamint edzőjük, Klimov Fedor csütörtökön érkezett meg a kínai fővárosba, ahol már a repülőtéren alávetették magukat az ilyenkor szokásos PCR-tesztnek. Ezt követően az olimpiai faluban elfoglalták a szállásukat és szobájukban várták az eredményt.

„Minden tesztem negatív volt elutazás előtt, amúgy fel sem engedtek volna a gépre. Amikor megérkeztünk a pekingi repülőtérre csütörtök délután, vettek tőlem mintát. Ezután beszállítottak minket az olimpiai faluba, és ott kellett várnom a szobámban. Néhány óra múlva szóltak, hogy a reptéri tesztem érvénytelen, és most azonnal vesznek tőlem még egy mintát. Ennek eredményére is kellett várni, de később közölték, hogy ez pozitív, így most átszállítanak egy izolációs hotelbe” – nyilatkozta a 31 éves műkorcsolyázó, akinek pénteken már elő kellett volna adni a rövidprogramját oroszországi születésű társával.

Chtchetinina és Magyar azért utazott később, és érkezett közvetlenül a rajt előtt Pekingbe, mert probléma volt az egyikük korcsolyapengéjével.

„Akkor szabadulhatok a karanténhotelből, ha 24 óra különbséggel két negatív PCR-tesztem lesz. Hétfőn utaztunk volna haza, remélem, én is a gépen lehetek” – mondta a sportoló, aki pénteken ismét pozitív tesztet produkált, így ez a vágya aligha fog megvalósulni.

Chtchetinina Ioulia bár szoros kontaktnak minősült, de negatív eredményének köszönhetően már pénteken repülőre szállt és elindult haza.

„Egy élet munkája veszett most kárba. Azért dolgoztam, azért készültem, különösen az utolsó négy évben, hogy olimpikon lehessek, hogy megmutathassuk Iouliával, hogy mit tudunk olimpián” – mondta az érezhetően letört versenyző.

Utoljára 66 évvel ezelőtt, 1956-ban szerepelt magyar műkorcsolyapáros olimpián, akkor a Nagy Marianna–Nagy László kettős harmadik lett.