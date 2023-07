Tour de France – Philipsen nyerte a második mezőnyhajrát is

A Daxból induló 181,8 kilométeres sík etap során mindössze egyetlen negyedik kategóriás emelkedő jelentett nehézséget, borítékolható volt tehát a sprintbefutó a nogarói Paul Armagnac motorversenypályán. A mezőnyszakaszokon szokatlan módon így nem alakult ki szökés, a kerékpárosok nyugodt tempóban tekertek közel száz kilométert, csupán a részhajrá után, 86 kilométerrel a cél előtt indult meg két francia bringás a hazaérés reménye nélkül.

A befutótól 23 kilométerre utol is érte kettősüket a mezőny, 2,5 kilométer volt hátra, amikor megérkeztek a versenypályára. Itt három bukás is történt, földre került a szakasz egyik esélyese, a holland Európa-bajnok, az idén a Tour de Hongrie-n Keszthelyen, tavaly Hajdúszoboszlón és Nyíregyházán is diadalmaskodó Fabio Jakobsen is. A befutóra a hétfőinél szélesebb úton, 750 méter hosszú egyenesben került sor, ebben – akárcsak egy nappal korábban a kanyarodós célegyenesű etapon – a belga Jasper Philipsen bizonyult a leggyorsabbnak. A második és harmadik helyen egyaránt olyan sprinter zárt, aki a májusi magyar körversenyen készült fel: az ausztrál Caleb Ewan, illetve a két éve Kaposváron és Tatán győztes német Phil Bauhaus.

Az összetett esélyesek a mezőnnyel érkeztek meg, a brit Adam Yates változatlanul hat másodperccel vezet kétszeres győztes szlovén csapattársa, Tadej Pogacar, valamint ikertestvére, Simon Yates előtt.