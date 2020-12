Téli expedíció egy magyarral a főszerepben – Szlankó Zoltán célba vette a Broad Peaket

A szolnoki Szlankó Zoltán orosz-amerikai társával, Alex Goldfarbbal vág neki az expedíciónak, akivel idén januárban együtt mászott a 6812 méter magas Ama Dablamon Nepálban. Akkor Goldfarb feljutott a csúcsra, míg a magyar mászó – miután a hármas tábor felé haladva átfagyott és legyengült – nem vállalkozott a csúcstámadásra. Előtte viszont akklimatizáció céljából mindketten megmászták a 6119 méteres Lobuche Eastet, és ezzel Szlankó Zoltán lett az első magyar, aki télen 6000 méternél magasabb hegyre jutott fel. „A hegy annyit engedett meg, hogy a nyakába borulhassak, és megengedte, hogy ezt most elmeséljem. Hazaengedett, ami egy ilyen vihar után nem törvényszerű. Megadatott nekem, hogy újra tervezhessekˮ – ecsetelte lapunknak hazatérése után Szlankó az expedícióval kapcsolatos érzéseit.

Ketten a hegyen

Ezúttal még magasabbra tette a páros a lécet, és az első csatát máris megnyerték azzal, hogy elindulhatnak.



„Komoly szponzorációs háttér hiányában Szlankó Zoltán és Alex Goldfarb már azzal is egy hegyet mászott meg, hogy sikerült megszervezniük egy expedíciót a legmostohább évszakban a Föld 14, nyolcezer méternél magasabb hegycsúcsának egyikére. A korona-vírus-világjárvány miatt végig a bizonytalanság felhői lebegtek a fejük felett. Az eredeti elképzelés szerint 3-4 fős expedícióban gondolkodtak, végül azonban csak ketten maradtakˮ – olvasható az expedícióról kiadott közleményben.



A páros a tavalyi Ama Dablam-mászáshoz hasonlóan a Broad Peaken sem fog pótlólagos oxigént használni, valamint magashegyi teherhordók sem lesznek a segítségükre. Ez azt jelenti, hogy a kötelek kihelyezését és a táborépítést is maguknak kell megoldaniuk. Indulásuk pillanatáig nem érkezett információ arról, hogy más is lesz rajtuk kívül a Broad Peaken. „Rögzített kötelek nincsenek a hegyen. Utoljára az elmúlt télen Gyenisz Urubko (az orosz-lengyel Urubko az egyik legsikeresebb, legtapasztaltabb téli mászó – a szerk.) járt a hegyen. Mi csak a legszükségesebb helyeken fogunk kötelet rögzíteni. Összekötve kell közlekednünk a gleccserjárás szabályait követve” – magyarázta Szlankó.



A sajtóközlemény kitér arra, hogy a hivatalosan elfogadott téli szezonban, december 21. és március 20. között szinte szünet nélkül tombolnak a szélviharok a hegyen, ahol a 100 km/óra feletti sebességű szél átlagos, de a 200 km/órát elérő viharok sem ritkák. Amikor végre enyhül a szél, akkor többnyire havazik. Mindezt csikorgó fagy kíséri, amely a hegyek 4-5 ezer méter körüli alaptáborában is próbára teszi a hegymászók tűrőképességét, hiszen a téli expedíciók jellemzően minimum két hónapig tartanak.



A zord körülmények miatt csak a magashegyi mászók elenyésző része vállalkozik téli nyolcezres expedícióra, magyar viszonylatban pedig különösen ritka, hogy valaki ilyesmivel próbálkozik.

Csekély esély

Szlankó és Goldfarb – utóbbi munkahelyi kötelezettségei miatt – legkésőbb február elejéig maradhatnak a hegyen, a rendelkezésre álló idő pedig igencsak szűkös egy sikeres téli nyolcezres mászáshoz. Mindketten tisztában vannak vele, hogy az esélyeik meglehetősen csekélyek a csúcs elérésére.



„Inkább terepfelmérés, tapasztalatgyűjtés a fő célunk. Az idő rövidsége miatt jelentéktelenek az esélyeink egy csúcstámadásra, de természetesen mindent megteszünk, hogy a legmagasabbra kerüljünk. Nem akartuk kihagyni ezt a telet. Nagyon örülök, hogy elindulhatunk, hogy mászhatunk, felmérhetjük magunkat és újabb tapasztalatokat és ismereteket szerezhetünk a következő expedíciókra” – ecsetelte Szlankó.



A Pakisztánba való megérkezés után a páros 8-10 napos megerőltető gyaloglással fogja elérni a hegy 5000 méter magasan fekvő alaptáborát, amely majd hetekig az otthonuk lesz.



A Broad Peaket eddig csak egy négyfős lengyel csapat mászta meg télen, ketten közülük életüket vesztették ereszkedés közben.



A Broad Peak-expedícióról szóló legfrissebb híreket az érdeklődők a Hóhatár – a Mozgásvilág hegymászó hírei nevű Facebook-csoportban követhetik figyelemmel.