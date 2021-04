Szombaton akár bajnokok is lehetnek a komáromi röplabdázók

A finálé második mérkőzésén ugyanis Komáromban a Duna-partiak szoros játszmák után megismételték miavai 3:1-es győzelmüket szerda este.

A vendégek játékán az első labdamenetek láttán érzékelhető volt, hogy Komáromban szeretnének egyenlíteni az egyik fél három győzelméig tartó párharcban. Az első játszmát koncentráltan és szervezetten kezdték, Ogurčákéknak minden tudásukra szükség volt, hogy megállítsák őket. Ez sikerült, és a játszmát a komáromiak nyerték a lehető legszorosabban 25: 23-ra – 1:0.

A második szett is hasonló volt, de a végjátékban a miavaiak nem tudták úgy megszorongatni Robin Pělucha vezetőedző legénységét, mint az első játékrészben. 14:14-nél a komáromiak edzője ekkor pályára küldte a hazai nevelésű, fiatal, bal kézzel félelmetesen szerváló Százvai Ádámot, aki három szervájából két foghatatlan ászt ütött, amellyel megalapozta a Duna-partiak négypontos játszmagyőzelmét 25:21-gyel – 2:0.

A harmadik játszmában – ahogy az biztos vezetés után lenni szokott –, lazult a hazaiak koncentrációja, és 25:20-szal (1:2) szépített a Myjava.

A negyedik szett hozta a legnagyobb küzdelmet. Voltak új, ötletes és ravasz megoldások, egészen veszélyes mentések is. A nagy csatában a komáromiak kerekedtek felül, nem kis izgalmak kíséretében 25:23-ra nyerték a játszmát, a meccset 3:1-re.

Pělucha így vélekedett a nagy csatáról: „Nehéz mérkőzés volt, ezt vártuk. Fiatal és minőségi játékra képes csapatot győztünk le, amelynek a teljesítménye felfelé ível. Voltak hibáink ezen a meccsen is, de ahol nagy a tét, ott a hibák is megjelennek. A csapatunk helytállt most is, gratulálok a fiúknak. A harmadik mérkőzésen is a győzelemért akarunk játszani Myjaván.”