Sigért is meghívta Rossi a válogatottba

Marco Rossi, a magyarok szövetségi kapitánya elmondta, az egy évvel ezelőtti állapothoz képest most valamivel könnyebb volt a dolga a kerethirdetésnél, hiszen szinte mindenki játékban van, ám annyi mérkőzést még nem játszottak a futballisták, hogy esetleg több új labdarúgó is kiérdemelje a meghívót.

A magyar válogatott jövő csütörtökön Montenegróban játszik felkészülési mérkőzést, négy nappal később pedig Szlovákiát fogadja Európa-bajnoki selejtezőn a Groupama Arénában.

Helyet kapott az együttesben Nagy Ádám, a Bristol City sérüléssel bajlódó középpályása is, akiről a tréner elmondta, jelenleg úgy tűnik, hogy bevethető lesz majd a Szlovákia elleni összecsapáson. Megjegyezte, Sigér Dávid meghívásának egyik oka ugyanakkor éppen az, hogy ha Nagy mégsem játszhatna a rendkívül fontos selejtezőn, akkor legyen alternatívája.



„A Szlovákia elleni mérkőzés életbevágóan fontos, és nagyon jól tudom, mit jelent Magyarország számára. Addig azonban még vár ránk egy felkészülési meccs Montenegróban, először erre összpontosítunk. Az egy olyan mérkőzés lesz, amely útmutatást adhat nekem a játékosok állapotáról, és megengedi, hogy kísérletezzek egy picit, és pályára küldhessek olyan futballistákat, akik korábban kevesebbet játszottak” – nyilatkozta Marco Rossi, egyben leszögezte, Montenegróban is győzni szeretnének.



Rossi beszélt Szalai Ádámról is, aki nem kapott lehetőséget a Bundesliga első két fordulójában. A szövetségi kapitány elmondta, hogy a nemzeti csapat egyik legfontosabb láncszeme elhagyja a Hoffenheim együttesét, a klubváltás részleteit pedig kedden hozzák nyilvánosságra.