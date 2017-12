NBA - Rajon Rondo 25 gólpasszal segítette győzelemhez a New Orleans Pelicanst

New Orleans | Rajon Rondo 25 gólpasszal segítette győzelemhez a New Orleans Pelicanst az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) alapszakaszának szerdai játéknapján, csapata 15 ponttal nyert a vendég New Jersey Nets ellen.

A 31 éves Rondo mindössze harminc percet töltött a pályán, 25 asszisztja egyéni és egyben klubrekord is. A Pelicans játékosa két pontot és hét lepattanót szerzett még a találkozón.



Eredmények:

New Orleans Pelicans-New Jersey Nets 128-113

Charlotte Hornets-Boston Celtics 91-102

Indiana Pacers-Dallas Mavericks 94-98

Atlanta Hawks-Washington Wizards 113-99

Chicago Bulls-New York Knicks 92-87

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 128-125 - hosszabbítás után

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 124-107

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers 109-95

Golden State Warriors-Utah Jazz 126-101

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 99-109