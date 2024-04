Idén játékokkal készültek a Föld napjára (FOTÓK)

Szabad foglalkozás

A tízórai után, melynek felhozatalát több vállalat is támogatta, a résztvevők és a gyerekek is kipróbálhatták a bemutatott játékokat. Felszabadult hangulatban telt a délelőtt, miközben a teremben a Szomolai házaspár, Szomolai László és Adrienn segítségével a már előre elkészített természetes és újrahasznosított anyagokból kézműveskedtek. Sípot faragtak, kosarat fontak és egy három dimenziós installációt készítettek. Egy külön retró kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők az aulából nyíló tágas teremben. A rendezvény végén minden helyi intézmény átvette a Csallóközi Népművelési Központ emléklapját, illetve egy virágtartót és a saját kiadású tájékoztató füzetüket. Az Egyesített Iskola is készült, minden intézmény kapott egy asztali retró játékot, amit a pedagógusok készítettek. Az iskola cukrászai pedig muffinokat sütöttek, melyeket Föld formában készítettek el a csomagolásban.