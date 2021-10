Magabiztosan győzött a HC DAC az Európa-Kupában

Bár a tegnapi sajtótájékoztatón a HC DAC vezetőedzője, Debre Viktor kicsit talán bizonytalan volt a sérülések miatt, és nem fogalmazott meg konkrét elvárásokat, a HC DAC játékosai ennek ellenére mind a hatvan percig egyértelműen dominálták a játékot.

Felszabadultan kezdtek a csapatok, érkeztek a gólok mindkét kapuba. Viszont a DAC szedte előbb össze a védelmét, és előnyét csiszolta fokozatosan a végső 12 gólos különbségig (38:26). A 10. perc körül a hazaiak már kezdték előnyüket kialakítani, a bosnyákok edzője kénytelen is volt időt kérni. Nem segített az egyperces kupaktanács a ŽRK Borac csapatán, a hazaiak aktív védelme olyannyira hatékonynak bizonyult, hogy a bosnyákok támadása tehetetlennek tűnt. Játékuk statikus volt, és túl sokszor egyéni megoldásokra szorultak, hogy gólt szerezzenek. Ha az ellenfél próbált is felzárkózni, a DAC szélsői egyszerű ellentámadások végeredményeként Juhos Kata (12 gól) és Bízik Réka (4 gól) révén tartották, avagy növelték az előnyt. A DAC-nál emellett Élő Beatrix jeleskedett a gólokkal: 9 lövésből 9-et talált be.

Az új igazolás Hudák Emmát eleinte csak a védelemben cserélték fel, és miután ott jeleskedett, nagyjából a 20. perctől már a támadásban is a pályán volt. Oguntoye Vikit helyettesítő hálóőr Magera Noémi is jó pillanatokban mutatott nagyobb védéseket, ezzel is bebiztosítva a kényelmes győzelmet.

A sajtótájékoztatón Debre Viktor vezetőedző a 12 gólos győzelemre reagálva elmondta, hogy szerinte “az eredmény nem tükrözi híven a mérkőzést, ugyanis nehéz meccs volt. Az ellenfél kellemetlen stílusban játszott, s ehhez mi nem vagyunk hozzászokva, mert a mi bajnokságunkban nincs ilyen csapat. Végül viszont megérdemelten arattunk győzelmet.” A hazaiak edzője felhívta arra a figyelmet, hogy az idegenbeli találkozón is győztes elvárásokkal kell pályára lépni, nehogy “kellemetlen meglepetés” érje őket.

Juhos Kata a védekezést dícsérte, melynek eredményeként sikerült több “könnyű gólt” is dobni, és bár Debre Viktor edzőnek egyelőre a sérülések miatt nincs túl sok lehetősége forgatni a keretet, ennek ellenére rendkívüli gyors tempóban játszották végig a mérkőzést, kevés cserével. Még a második félidő vége felé is könnyedén folytak az ellentámadások.

A második forduló október 23-án kerül megrendezésre Banja Luka városában Bosznia-Hercegovinában. Kezdés 17:00-kor.