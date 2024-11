Hogyan lehet világbajnok Verstappen már Las Vegasban?

A 27 éves pilótának a tavalyihoz képest nehezebb idénye volt, mert bár a szezon első felében uralta az F1-es futamok többségét, a nyár folyamán a McLaren jó irányba indult el a versenyautója fejlesztésével, két fiatal pilótája, Lando Norris, illetve Oscar Piastri pedig felnőtt a feladathoz, és egyre több pontot vett el a Red Bulltól, valamint Verstappentől.

A címvédőnek és csapatának a dolgát az sem segítette, hogy a második számú versenyző, a mexikói Sergio Pérez egymás után sikertelen hétvégéket produkált, de legalábbis messze volt attól, hogy segítse márkatársát és az élmezőnyben harcolva szorongassa a McLareneket.

Az év végi hajrá felé közelítve ráadásul a Ferrari is beszállt a meccsbe: Charles Leclerc és Carlos Sainz az elmúlt néhány hónapban rendre a dobogós helyezések környékére kormányozta a tűzpiros versenyautót, így már három istálló autói esélyesek rendre a futamgyőzelmekre.

Verstappen azonban így is 62 pontos előny birtokában utazhatott Las Vegasba. Mivel az ezt követő, utolsó két viadalon Katarban és Abu-Dzabiban legfeljebb 60 gyűjthető, a most vasárnapi címvédéshez a holland versenyzőnek annyi teendője van, hogy legalább 60 pontos előnyt megőrizzen – győzelmei számában ugyanis biztosan megelőzi majd az év végén Norrist, így pontegyenlőség esetén is a Red Bull pilótája lenne a világbajnok.