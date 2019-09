Ma kezdődik a pozsonyi Nepela Memorial

A januári minszki Európa-bajnokság két érmese, Alekszandr Szamarin (balra) és Matteo Rizzo (jobbra) is itt lesz Pozsonyban a Nepela Memorialon. A hétszeres kontinensbajnok spanyol Javier Fernández már befejezte pályafutását. (TASR/AP-felvétel)

Az orosz Alekszandra Truszova, akit a négyfordulatosok királynőjének is tartanak, Pozsonyban kezdi meg első szezonját a felnőttek között. A hazai tesztkorcsolyázás után a 15 éves versenyző arról is beszélt, már a tripla axelt is gyakorolja, de azt nehezebbnek találja, mint a négyfordulatosokat.

„A felnőttek között már egész más a színvonal, a sportág legnagyobb sztárjaival fogok együtt versenyezni, és sokkal több néző is lesz a lelátókon. Ez mind nagyon izgalmas és érdekes” – nyilatkozta a kétszeres junior-világbajnok az orosz Szport-Ekszpressznek. Truszova az orosz tesztkorcsolyázáson három négyfordulatost ugrott a kűrjében (a férfiak közül egyébként senki nem próbálkozott három négyessel). Ha ez Pozsonyban, hivatalos versenyen is sikerülne neki, az sportágtörténeti pillanat lenne.

A férfi mezőnyben az idei minszki Eb ezüst- és bronzérmese is ott lesz, az orosz Alekszandr Szamarin és az olasz Matteo Rizzo. Eredetileg a szintén orosz Mihail Koljada is szerepelt a rajtlistán, de betegség miatt visszalépett.

A jégtáncosok között a legnagyobb név az idei vb ezüstérmese, az orosz Viktorija Szinyicina, Nyikita Kacalapov kettős.

A kétnapos pozsonyi versenyen összesen több mint 60 korcsolyázó lép jégre, a napijegy ára 5 euró, a kétnapos belépő 8 euróba kerül. ⋌(bt)

Az Új Szó a rendezvény médiapartnere.