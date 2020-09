Képernyőn a DAC, az Arsenal és a Liverpool is

A 6. fordulóval folytatódik a labdarúgó Fortuna Liga, amelyben a DAC a Ružomberok csapatát fogadja, ezt nézhetjük az Orange Sporton. De indul az angol pontvadászat is, pályára lép az Arsena és a Liverpool is. Lesz még francia bajnoki focimeccs, és este az US Open tenisztorna női döntőjén szurkolhatunk.