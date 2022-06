Játék nélkül a negyeddöntőben Zalánkiék

A magyar női válogatott péntek este azzal a Kanadával mérkőzött, amely az utóbbi években egyszer-egyszer megtréfálta Keszthelyi-Nagy Ritáékat. Most azonban nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat a medencében. A magyar labdarúgó-válogatott meccseiről ismert Carpathian Brigade szurkolói csoport tagjaival kiegészülve a lelátókon helyet foglaló hatezer néző remek hangulatot teremtett a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában. Gurisatti Grétáék helyenként pazar gólokat lőve és a védekezést is remekül megoldva végül 11:7-re múlták felül észak-amerikai ellenfelüket.

Nem volt kérdés

„Nem valószínű, hogy a kanadaiak játszottak már ilyen körülmények között, talán az öt évvel ezelőtti szintén budapesti vb-meccsünkön élhettek át hasonlót. Nem túl gyakori, hogy 6-7 ezer ember előtt játszik valaki. Ha az ellenfél a hazai csapat, akkor ez a nyomás is segít, hogy nyerjünk. Minket pedig nagyon feldob ez az egész. Ezúton is meg szeretném köszönni a szurkolóknak. Nagyon jó érzés, hogy ennyi embert ki tudunk csalni és remek, hogy büszkén tudnak hazamenni. Nagyszerű a meccs után hallani, amikor akár egy kisgyermek vagy egy szülő odarohan hozzánk és gratulál. Látom azt ilyenkor, hogy milyen jó érzés ez nekik is, így ez a mi közös sikerünk tud lenni” – beszélt a világszintű vízilabdamérkőzéseken is egyedinek minősülő budapesti hangulatról Gurisatti.

„Sokat készültünk rájuk. Nagyon kellemetlen ez a zóna, amivel ők védekeznek, korábban már előfordult, hogy ebből nem jöttünk ki jól. Ma viszont úgy ugrottunk vízbe, ahogy az egy magyar válogatotthoz illik. A harmadik negyedre fizikálisan felőröltük őket és elhúztunk 3–4 góllal. A végén volt 1–2 olyan találat, amit elkerülhettünk volna, de úgy gondolom, hogy sikerült ezt a terhet is feldolgoznunk, ma nem volt kérdés, hogy ki fog győzni” – zárta az két gólig jutó magyar játékos.

„Annyira jó tempóban mentünk, hogy teljesen rá tudtuk erőltetni a játékunkat a kanadaiakra. Keveset tudunk az argentinokról, de fel fogunk rájuk is készülni” – értékelt röviden a kiskövesdi Máté Zsuzsanna. A magyar női válogatott a legjobb nyolcba kerülésért vasárnap 18.30-tól Argentína ellen játszott. A mérkőzés lapzártánk után ért véget.

Csoportelső férfiak

A magyar férfi-válogatott szombat este Grúziával mérkőzött a csoportkör utolsó meccsén. Märcz Tamás szövetségi kapitány és játékosai ugyan a brazilok parádés legyőzése után elmondták, hogy nehezebb mérkőzés vár rájuk, egy pillanatra elhalkult a magyar közönség, mikor 1:3-ra a grúz válogatott elhúzott az első negyedben. A maroknyi grúziai tábor ellenben roppant lelkesen biztatta csapatát. Lassan de biztosan azonban felpörögtek a magyarok és a 4-4 gólt szerző Manhercz Krisztián és Zalánki Gergő vezérletével 18:14-re legyőzték ellenfelüket és megnyerték az A csoportot. Ez azt jelenti, hogy a magyar válogatott azonnal a negyeddöntőbe került, így egy fordulót pihenhet a második és harmadik helyen végző csapatokhoz képest.

„Így, hogy már egy kicsit megnyugodtam azt mondom, hogy legalább egy közönségszórakoztató meccset játszottunk. Elöl nagyon pontatlanok voltunk, hátul… szóval az egész borzalmas volt. Aki ért hozá, az látta – értékelt már-már Milák Kristófhoz hasonlóan Zalánki. – Tegnap még konditermi edzéseink voltak, nem erre a mérkőzésre készültünk. Az ellenfél játékosai jó fizikális állapotban voltak és nagyon pörögtek” – zárta a Pro Reccoval Bajnokok Ligáját nyerő játékos.

A magyar válogatott a legjobb nyolc között az Olaszország–Ausztrália párharc győztesével mérkőzik szerda este.