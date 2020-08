Élőben nézhetjük Rossi kerethirdetését

Ma 14.00-tól Marco Rossi kihirdeti a magyar labdarúgó-válogatott keretét, ezt élőben nézhetjük az M4 Sport műsorán, ezen kívül a New Yorki-i női és férfitenisztornát is élőben követhetjük.

14.00 – M4 SPORT: Az MLSZ sajtótájékoztatója Marco Rossi kerethirdetéséről

14.30 – EUROSPORT 1: Kerékpár-Eb, női időfutamok

16.10 – STV 3: Inter Bratislava–Rapid Wien labdarúgó UEFA-kupa-meccs, 1999/2000

16.10 – EUROSPORT 1: Kerékpár-Eb, férfi időfutamok

16.50 – ČT SPORT: Plzeň–Litvínov jégkorong cseh Generali-kupa-meccs

17.00 – EUROSPORT 2, DIGISPORT 3 (szlovák): New York-i férfitenisztorna

17.00 – DIGISPORT 2 (magyar), STV 2: New York-i női tenisztorna

18.00 – SPORT 2 (magyar), SPORT 1 (cseh): Schalke–Würzburg felkészülési focimeccs

20.40 – NOVA SPORT 2: Troyes–Le Havre francia másodosztályú focimeccs

21.00 – SPORT 2 (magyar): Tampa Bay–Toronto baseball MLB-meccs

22.05 – NOVA SPORT 1: Oklahoma–Houston kosárlabda NBA-meccs, rájátszás

22.15 – STV 3: MŠK Žilina–Athlétic Bilbao labdarúgó EL-selejtező, 2015/2016

23.15 – ČT SPORT: Póker, German Poker Tour

1.05 (kedd) – NOVA SPORT 2: New York–Columbus labdarúgó MLS-meccs