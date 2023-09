EKL: Összeomlott a második félidőben a Spartak

Az egyetlen bolgár játékossal felálló hazaiak fölényben voltak az első félidőben is, de akkor még a Spartak-védelem állta a sarat. Rögtön a szünet után azonban gólt kapott – épp Jordanovtól –, aztán gyorsan még kettőt, majd egyet a ráadásban. Így 4:0-lal nyitotta a csoportkört a félházas razgradi stadionban, ahol a mintegy száz vendégdrukker néha túl is kiabálta a bolgár szurkolókat.

„Az első félidőt rendben letudták a srácok. Egyetlen esetet leszámítva nem engedtük komoly helyzethez a Ludogorecet. Többet szerettük volna használni a széleket, de az ellenfél ezt megakadályozta. A szünetben arról beszéltünk, többet kell birtokolnunk a labdát, erre rögtön az első percben gólt kaptunk, ez nem történhet meg ezen a szinten. Visszajöhettünk volna a meccsbe Bainovič lehetőségénél, de aztán jött egy újabb bekapott gól. A Ragrad megmutatta az erejét, de így is túlzónak érzem a vereséget. A négy gólból három lényegében a tizenhatoson kívüli lövés után született. A ráadásban kapott gólért is kár, különbség, hogy 0:2-vel vagy 0:4-gyel zárul-e egy meccs” – sajnálkozott Michal Gašparík, a nagyszombatiak vezetőedzője.

A hazaiak mestere, Ivajlo Petev érthetően elégedett volt, szerinte akár dupla ekkora arányban is győzhettek volna...

Tény, hogy a bolgár csapat a második félidőben a Spartak minden hibáját megbüntette. „Nem először esett meg velünk, hogy kiálltunk a második félidőre, és 5–10 perc múlva már el is úszott a meccs. Ez történt Poznanban és néhány Niké ligás bajnokin is – jegyezte meg Dominik Takáč, a nagyszombatiak kapusa. – Mindegy gólért kár, mindig lehet jobban védeni. Az összes távoli lövés a védőink mellől érkezett. Nem tudom, tudatos volt-e ez a bolgárok részéről, de mindig csak az utolsó pillanatban láttam meg a labdát. Most már megtapasztalhattuk, hogy milyen Európában játszani, legközelebb jobban fel kell készülnünk erre.”

A Spartak két hét múlva a Fenerbahcét fogadja az Anton Malatinský-stadionban.