Radványi szerint továbbra sincs pánikhangulat Komáromban

A KFC vezetőedzője, Radványi Miklós változtatott a támadósoron, ahol ezúttal Tamás Nándor is lehetőséget kapott a kezdőcsapatban. Ezzel kissé átalakult a Sylvestr mögötti támadó hármas, a jobb oldalon Ganbold, a balon Tamás, míg középen Špalek kapott lehetőséget. „Špyrkának, Bayeminek is voltak a tízes poszton jó meccsei és gyengébbek is. Most Špalek is nagyon odatette magát ameddig bírta. Ő hosszú időt kihagyott mielőtt hozzánk érkezett volna, de a helyére beálló Bayemi sem játszott rosszul. Úgy gondolom, hogy ma a cserék is jók voltak, csak az utolsó másodpercekben a koncentráció nem volt tökéletes” – beszélt a csapat összetételéről és a végjátékról a lefújás után Radványi, aki szerint fontos lehet, hogy ezen a poszton is valaki elkapja végre a fonalat.

Ahogy arra a tréner is utalt a komáromiak újra a meccs legvégén bukták el a pontot és immár zsinórban hét bajnoki vereségnél járnak. A Spartak viszont sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg úgy, hogy hátrányból fordított, háromszor ráadásul a hajrában szerezték a győztes gólt. Szomorú, hogy kétszer éppen a komáromiak ellen. A mérkőzés után Michal Gašparík, a nagyszombatiak vezetőedzője is elmondta, hogy sajnálja Radványi Miklóst, hiszen játékosként az egyik kedvenc edzője volt, csapata pedig sokadszor bukja el úgy a pontokat, hogy méltó ellenfele volt a papírforma szerint jóval esélyesebb ellenfelének. A szakember elismerte, hogy csapatának folyamatosan szerencséje volt az elmúlt hetekben, de nem szabad erre alapozniuk, hiszen a védekezésben sokkal jobb teljesítményt voltak képesek nyújtani még a szezon elején is. „Senki nem akar kikapni. Egyszerűen nem lehet úgy elkezdeni a játékot, teljesen mindegy, hogy milyen szünet után, hogy egy-egy felívelt labdánál senki nem megy bele a párharcba, eltelik néhány másodperc és már gólt kapunk. De a fordítás mutatja, hogy az öltöző éhes a sikerre” – nyilatkozta Gašparík utalva az áramkimaradás miatti kényszerszünetre.

„Nem tudom, hol sértettük meg a szerencsét, de ez már sok. Az ötödik-hatodik mérkőzésünket veszítjük el így. Az utolsó percben szöglet, a játékosaink jól el vannak osztva, mégis gólt kapunk belőle. Ennek nem lenne szabad megtörténnie, és megfizettünk érte. Nem egyszerű hétről hétre rendbe tenni a csapatot azok után, hogy egy góllal kikapunk. De úgy gondolom, ma is jól játszottunk, szervezettek voltunk, az első félidőben nem tudom, volt-e komolyan vehető, kaput eltaláló lövése az ellenfélnek. Persze elismerem, hogy az ellenfélnek remek támadójátékosai vannak, de mi jól játszottunk. Megszereztük a vezetést, aztán jött a már-már kötelező büntető ellenünk. Az utolsó másodpercek... Nagyon nehéz és nem tudom, mit fogok mondani holnap a játékosaimnak. Minden hetet úgy kezdek, hogy remek mérkőzést játszottatok egy jó ellenfél ellen, de újra kikaptunk. Remélem, hogy a kupameccsig sikerül felállnunk, megfordul a szerencse és mi is fogunk így mérkőzéseket nyerni. A minőség megvan, hiszen hétről hétre megmutatjuk, hogy tudunk jól játszani, de az eredmények hiányoznak” – foglalta össze a sajtótájékoztatón a látottakat Radványi Miklós, aki kiemelte, hogy ha érezné a klubon belül a szenvedést, már nem ülne a kispadon, de látja a játékosain, hogy szeretnének focizni és nincs pánikhangulat.