Radványi: Szóljanak, ha nem kellünk

„Ha nem akarnak minket az élvonalban, szólhattak volna korábban, maradtunk volna a II. ligában, akkor nem kellene minden héten a maihoz hasonló cirkuszt megélnem” – adta ki magából első dühét a kamerák előtt Radványi, aki aztán a későbbi sajtótájékoztatón bővebben is kifejt(h)ette frusztrációja okait.

Az 55 éves szakember leszögezte, nem feltétlenül a legvégén befújt büntetőt kifogásolja (amely a visszajátszások alapján megítélhetőnek tűnt, mivel Žák nagyon szerencsétlenül, túlzottan látványosan rángatta Ortizt).

„Az egyik kollégám a szezon elején sokat sírt a bírók miatt, akik elkezdték másképp fújni a meccseiket. Talán nekem is ezt kéne tennem, mert 12 meccs alatt 7 büntetőt rúgtak ellenünk, amelyek között vannak jogosak, de kétségesek is. A mostani döntő szituációt meg kell néznem, de korábban a videoelemzőnk szerint a DAC egyik játékosa kézzel blokkolta Žák lövését. De említhetném az Ortiz–Tóth Gábor párharcot is, amelyet támadófaultként ítélt meg a játékvezető, míg a másik oldalon büntetőt adott a 95. percben” – mondta Radványi.

Hozzátette, már sokadszor nehéz értékelnie egy bajnoki után, mivel csapata mindig nagyot hajt, és általában kiegyenlített meccseket játszik a riválisokkal, helyzetei is vannak, de nagyon frusztrálóak a sorozatos, egy kivételével kizárólag egygólos vereségek.

Zsinórban hat után mihez lehet kezdeni, szegeztük a kérdést Pastorek Józsefnek is, a KFC középpályásának, aki a DAC ellen eddigi legtöbb játékpercét kapta a Niké Ligában.

„A játékunk egyáltalán nem volt rossz, mindenki odateszi magát. Az utolsó percig szenvedünk, mégis kikapunk, ugyanúgy, mint az utóbbi meccseken mindig. Momentán nagyon nehéz pozitívan gondolkozni, de ez az egyetlen jó döntés. A jó dolgokat meg kell tartani, a hibákat pedig ki kell javítani, ahogy ezt a komáromi srácok mindig igyekeznek megvalósítani” – összegezte érzéseit lapunknak Pastorek.

A másik oldalon természetesen nagy volt az öröm, indulhatott az öltözői győzelmi skandálás is, amelybe például a csereként szintén beállt Szendrei Ákos már sportszár és zokni nélkül futott a társak után, mivel három állhatatos rajongója mindenképpen szeretett volna szuvenírt szerezni a kedvenctől.

Matej Trusa azonban még teljes focis szerelésben értékelte a találkozót az újságíróknak:

„Ma én voltam a hős, a Slovan ellen viszont az antihős (a pozsonyiak elleni, szintén ráadásban lőtt 11-ese döntetlent ért volna a DAC-nak – a szerk. megj.). Szeretném megköszönni a csapattársaimnak, hogy nem adták fel, és a legvégéig hajtottak a győzelemért, a nem túl jól sikerült első félidő ellenére is. A komáromiak öt vereség után fogadtak minket, de szinte mindig jól teljesítettek, ahogy most is. Sokat segítettek a cseréink, nagyon örülünk a három pontnak.”

Utóbbi tényt emelte ki többször Xisco Munoz, a DAC vezetőedzője is.

„A második játékrész a mi kezünkben volt. Helyzetekig jutottunk, de a hazai kapus nagyszerű napot fogott ki. Ahogy telik az idő az ilyen mérkőzéseken, úgy válik egyre nehezebbé a dolgunk. Fontos azonban, hogy mindig az utolsó pillanatig harcoljunk. Meg kell dicsérnem a fiúkat azért, ahogy reagáltak az első félidő után, amelyet nem tudtunk kézben tartani. Az a fontos, hogy győztünk, és magunkkal visszük a három pontot. Egy olyan csapatot győztünk le, amely teljes erővel odatette magát, küzdött, harcolt és jól is játszott. A bajnokságban kemény ellenfeleink vannak, más meccsek is a hajrában dőlnek el néha, az a lényeg, hogy most nekünk sikerült ezt megtennünk.”

Munoz a KFC és a Podbrezová legyőzésével alighanem egy időre zárójelbe tette a leváltásával kapcsolatos híreket, a médiában már konkrét nevek (Sergej Jakirovic, Lőw Zsolt) is elhangzottak lehetséges utódjaiként. A DAC-ra ráadásul ezen a héten is két meccs vár, a véletlennek köszönhetően mindkétszer a besztercebányaiak ellen, mindkétszer a MOL Arénában: szerdán a Slovanft Cupban, vasárnap a Niké Ligában.

A komáromiak kupanegyeddöntőjét később rendezik, a bajnokságban pedig egy újabb hazai meccs vár Radványiékra, szombaton a nagyszombatiakat fogadják.