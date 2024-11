Újra a hajrában kapott gól pecsételte meg a komáromiak sorsát

A DAC elleni találkozó után újra több néző látogatott el Aranyosmarótra, de ez elsősorban a vendégek érdeme. Az előzetes hírek szerint több mint hatszáz Spartak drukkert vártak. Elnézve a vendégszektort és környékét, ha nem is ennyien, de nagy számban voltak jelen a mérkőzésen a nagyszombatiak. Egy szerb zászló is kikerült a Spartak-drapériák közé. Vajon egy magyar zászlóval is előfordulhatna ez? A kezdés előtt ráadásul több görögtűz is begyulladt a Trnava szimpatizánsai közt. A hazai drukkerek közül pedig néhányan azt nehezményezték, hogy mikor ők szerettek volna egy megemlékezés alkalmával pirotechnikát használni, azt nem engedték be stadionba a biztonsági személyzet tagjai. A vendégek aligha kértek engedélyt erre az akciójukra...

Radványi Miklós eltiltás miatt nem számíthatott Žák játékára, helyére Nagy Gergő került be a kezdőbe. A támadósorban Tamás Nándor is lehetőséget kapott, így a DAC ellen kezdő Bayemi került a kispadra.

Az első támadás a hazaiaké volt, de nagy helyzete az 5. percben a vendégeknek volt, amikor az előrehúzódó jobbhátvéd, Holík üresen érkezett a kapu elé, de mellé fejelt. Hozzá tartozik, hogy egy perccel korábban Ganboldot sodorták el a tizenhatos vonalának környékén, de nem született ítélet. A 14. percben Špiriak hatalmasat hibázott, de a kapura törő Azango nem élt a kínálkozó lehetőséggel, és miután beérték, Trefil kezében kötött ki a labda. A túloldalon jött a válasz, de Sylvestr lövését blokkolták a vendégek. A következő próbálkozás Mikovičé volt, de éles szögből próbálkozott és a labda mellé szállt.

A 29. percben egy jobb oldali beadás után a röviden érkező Slyvestr és a második labdára lecsapó Špalek sem tudott közelről a kapuba találni. A nagyszombati szimpatizánsok körülbelül fél óráig bírták magyargyalázás nélkül. Mindeközben a komáromi kemény mag hiányában a lila-fehérek utánpótlásjátékosai szurkotak csapatuknak. A félidő ráadásában Tamás lódult meg a bal oldalon, de beadását középen nem érték el a társak. Az első félidő után igazságos volt a döntetlen.

A 48. percben megállt a játék, mivel a világítás egy része lekapcsolódott. A játékvezető leküldte a játékosokat a pályáról. A komáromiak az oldalvonal mellett melegítetek, a vendégek pedig inkább frissítettek és felvették kabátjukat. Három perccel később Micheľ jelezte, hogy bemehetnek az öltözőbe a játékosok.

Végül 22-23 perc kényszerszünet után góllal folytatódott a játék. A jobb oldalon Ganbold jó passzt kapott tizenhatoson belül, majd az ötösön belülre tört és a kapus lábai között a hálóba lőtt, 1:0.

Nem sokkal később előbb a bal, majd a jobb oldalról is próbálkozott a Spartak, de mindkétszer elment a kapu előtt az élesen középre lőtt labda. Az első esetnél egy védő is hozzáért, amit a VAR is megvizsgált, és végül kihívta a játékvezetőt, aki büntetőt ítélt. Az ítéletvégrehajtó Procházka volt és bár Trefil érezte az irányt, talán hozzá is ért a labdához, de az a kapufáról bepattant a hálóba, 1:1.

A játékvezető akkor viszont nem látta a szabálytalanságokat, ha azt a nagyszombatiak követték el. Két szabálytalan megmozdulás után jutottak el helyzetig a 72. percben, de Kratochvíl lövését nem kis szerencsével védte Trefil. A kapusról lecsorgó labda éppen csak elkerülte a kaput.

A mérkőzés jelentős részében tartotta magát a kétes ítéleteknél Radványi Miklós, a KFC vezetőedzője, ám a 85. percben kissé felemelte a hangját a negyedik játékvezetővel szemben, aki azonnal riasztotta Micheľt és adatott egy sárgát a trénernek.

Egy perccel a rendes játékidő vége előtt beszorította kapuja elé a KFC-t a nagyszombati csapat és a sokadik beadás végén Procházka a kapuba fejelt. A VAR jelzése után azonban les miatt nem adták meg a gólt. Következett a nyolc perc hosszabbítás.

A ráadás elején szép kontrát vezetett a komáromi csapat, ám Sliacky rendkívül rosszul fejezte be az akciót. Egy szöglet után Frelihnek is akadt még dolga, de Pillár fejesébe nem volt elég erő. A hosszabbítás legvégén egy szöglet után nem sikerült felszabadítaniuk a lila-fehéreknek Kratochvíl lövése pedig a kapufáról befelé pattant, 1:2.

A komáromiak újra a meccs legvégén bukták el a pontot és immár zsinórban hét bajnoki vereségnél járnak.