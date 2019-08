Bundázással vádolják a bártfaiak volt kapusát

A vád szerint Richard N. – Martinnal előzetesen egyeztetve – egy edzés után megkörnyékezte két csapattársát, és 5000, illetve 6000 eurót ajánlott nekik, amennyiben azok úgy befolyásolják a mérkőzést, hogy a bártfaiak vereséget szenvedjenek. Richard ugyanekkora összeget kínált a két érintettnek a mérkőzés után is, amennyiben sikerül elérni a kívánt eredményt.



A további vádpontok szerint Richard N. egy harmadik csapattársát is felkereste a mérkőzés manipulálásával kapcsolatban, valamint ő maga is elfogadott 1000 eurót Martintól és annak egy ismeretlen tettestársától a mérkőzés után.