Bundabotrány rázta meg Spanyolországot, a Real sztárjai is érintettek

A hatóság közlése szerint 11 embert tartóztattak le az Oikos névre keresztelt keddi akcióban. Feltételezésük szerint "legalább három" első, másod- és alsóbb osztályú találkozó eredményét befolyásolták a gyanúsítottak. A rendőrség arról is beszámolt, hogy a másodosztályú meccs végeredményére az átlagosnál 14-szer nagyobb összeget tettek fel a fogadók.

Az EFE szerint a Real Madrid két korábbi játékosa, Raúl Bravo és Borja Fernández is érintett, továbbá Carlos Arandát is megnevezi, aki több csapatban is megfordult a Primera Divisiónban.