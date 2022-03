GALÉRIA: Az utolsó percben úszott el a DAC győzelme a kerületi rangadón

Joao Janeiro kezdőcsapata több meglepetést is tartogatott. Visszatért a balhátvéd posztjára Eric Davis, aki honfitársával, César Blackmannel egyetemben fegyelmi okokból hiányzott a múlt héten. Ezt egyébként Joao Janeiro csak pénteken, tehát hét nappal a mérkőzés után tisztázta. Szavaira ráadásul a legnagyobb DAC-szurkolói csoportjában reagált Davis és Blackman is, és mindketten elutasították, hogy fegyelmezetlenség miatt hiányoztak volna. A csörte ellenére mindketten bekerültek a meccskeretbe, kimaradt viszont a sárga lapok miatt eltiltott Balic és a sérült Kalmár–Szendrei–Hahn–Dimun négyes. Először volt a kezdőcsapat tagja Balogh Norbert, valamint Thibaud Verlinden is a kezdősípszótól rohamozhatott.

A DAC-szurkolók hetek óta nincsenek elragadtatva Janeiro egyes döntéseitől a kezdőcsapatot illetően, a névsorolvasásnál Sebastian Nebylához érve egyöntetű fújolás hallatszott a MOL Arénában: ennek oka, hogy a szlovák középpályás teljesítménye hetek óta nagyon gyenge, mégis rendre a kezdőben kap helyet.

13 percet kellett várni az első helyzetig, de Krstovic nem tudott elég erőt tenni a tekerésbe, így Takáč probléma nélkül védeni tudott. A mezőnyben egyébként a nagyszombatiak voltak a kezdeményezőbbek, az első 15 percben egyértelműen többet birtokolták a labdát. Az első veszélyes helyzetükre azonban 21 percig kellett várni, ekkor Grič 20 méterről, senkitől se zavartatva lőhetett, de nagyon pontatlan volt.

A Spartak mezőnyfölénye állandósult, bár helyzeteket csak nehezen tudtak kialakítani a nagyszombatiak a fegyelmezetten védekező hazaiak ellen. A DAC először csak fél óra után tudott hosszabb ideig elidőzni az ellenfél térfelén, bár helyzetekig nem sikerült eljutnia – de csak a 38. percig. Ekkor Andrezinho beadása után Krstovic Balogh Norberthez továbbította a labdát, aki közelről a hálóba pöckölt – 1:0. Két perc múlva máris jöhetett volna az egyenlítés, de Ricardo egy rövid sarokra tartó lövést szép mozdulattal védett.

Az első játékrészben a nézők szép játék helyett sokkal inkább taktikai csatát láthattak, kevés helyzettel. A nagyszombatiak tanácstalanul járatták a labdát az első félidő nagy részében.

A második félidőt aktívan kezdték a vendégek, érezhetően szerettek volna gyorsan egyenlíteni. A dunaszerdahelyiek felkészültek a rohamokra, és a második játékrész elején sem engedték komolyabb helyzethez az ellenfelet. A sárga-kékek viszont ziccerbe kerültek az 54. percben, egy ellentámadás végén Krstovic csak a kapusba lőtte a labdát.

A játék élénkebbé vált a második játékrészben, a dunaszerdahelyi szurkolók is ekkor találták meg igazán a hangjukat. A vezetés mellett annak is örülhettek a hazai drukkerek, hogy a nagyszombatiak egyre tanácstalanabb játékot mutattak a pályán, hosszú perceken át csak egy Grič-lövésnél mutattak életjelet.

A vendégek edzője, Michal Gašparík a dunaszerdahelyi nevelésű Iván Alex pályára küldésével próbálta meg felrázni csapata játékát, egy igazán veszélyes lehetőségük rögtön adódott is. Ennek ellenére a DAC védelme stabilan állt a lábán, így az utolsó húsz percre is bizakodva fordultak a sárga-kékek.

Ekkorra megszaporodtak a játékmegszakítások, és ez a hazaiaknak kedvezett, a Spartak nem tudott összefüggő nyomást kifejteni Ricardo kapujára. Joao Janeiro kettőt cserélt a hajrához közeledve, beállt Bögi Ferenc és Andzouana is.

Az utolsó tíz percben elsősorban a rögzített szituációknál kellett résen lennie a DAC védelmének, de Kružliakék a rózsahegyi mérkőzéshez képest most a szebbik arcukat mutatták.

Az utolsó percekben sem történt változás a játék képét illetően: a vendégek ugyan próbáltak gyorsítani, de a kapu előtt megállt a tudomány, míg a hazaiak ügyesen tördelték a játékot, a szokásos, derbihez méltó kakaskodás sem maradt el. Az utolsó percben mégis jött a hideg zuhany, a nagyszombatiak egy beadás után kiegyenlítettek, Risztovszki volt jókor jó helyen.

A döntetlennel a DAC továbbra is negyedik a tabellán.