Ellenfelet kapott a DAC és a Fradi is

A magyar bajnok Ferencváros idén a BL-selejtező második fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe. Az UEFA nyoni sorsolásán eldőlt, hogy a zöld-fehérekre a walesi bajnok The New Saints és a montenegrói bajnok FK Dedic párharcának továbbjutója vár. Ha a Ferencváros sikerrel veszi ezt az akadályt, a Konferencialiga csoportköre máris garantált a számára. Ha ezután még egy párharcot megnyer, akkor EL-főtáblás lesz, ha pedig újabb fordulót vesz sikerrel, akkor bejut a Bajnokok Ligája csoportkörébe.

A szlovák bajnok Slovan az 1. fordulóban kezdi a selejtezőket, azaz már kedden eldőlt, hogy az északmacedón Sztruga ellen kezdi a kupaszezont. Tegnap kiderült, kivel mérkőznének meg a pozsonyiak továbbjutás esetén: a második fordulóban az észt címvédő Flora Tallinn vagy a szlovén bajnok Celje várna rájuk.

Ha valamelyik csapat nem veszi sikerrel a BL-selejtezők 2. fordulóját, akkor az EL-selejtező 3. fordulójában folytatja.

A nemzetközi kupasorozatok átszervezése miatt idén a magyar és a szlovák kupagyőztes is az Európa-liga selejtezőjében indulhat. Ha a Paks sikerrel veszi a román kupagyőztes Corvinul jelentette akadályt az első körben, akkor a folytatásban a horvát Rijeka vár rá. Ha a rózsahegyiek túljutnak kezdésként a kazah Tobolon, akkor a török Trabzonsporral mérkőznek meg. Vereség esetén a Konferencialigában van lehetőség javítani, ebben az esetben a rózsahegyiekre a svájci St. Gallen vár, a Paksra pedig a ciprusi AEK Larnaka.

A DAC a Konferencialiga második selejtezőkörében kapcsolódik be a küzdelmekbe, és az biztos, hogy kelet felé veszi az irányt, hiszen a Sheriff Tiraspol–Zira Európa-ligás párharc vesztesével találkozik. A papírforma a moldovai Sheriff győzelmét jósolja, azaz valószínűbb, hogy a dunaszerdahelyiekre egy azerbajdzsáni út vár. Az már biztos, hogy a DAC idegenben kezdi a párharcot július 25-én, augusztus 1-én pedig hazai pályán játsssza a visszavágót.

Ami a további konferencialigás magyar és szlovák csapatokat illeti, a Puskás Akadémiára nehéz ellenfél vár az ukrán Dnyipro személyében, míg a Fehérvár az azeri Sumqayittal mérkőzik meg. A nagyszombati Spartakra az Aktobe–FK Szarajevo 1. fordulós párharc győztese vár.