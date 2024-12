Athén, Spárta, Athén: A dunaszerdahelyi Bíró Attila 490 kilométert futott Görögországban

Milyen volt a verseny utóélete, és hogy halad a regeneráció?

A záróünnepségen minden befutó oklevelet kapott, az első három férfit és nőt külön is értékelték, anyagi vonzata viszont nem volt a győzelemnek. Úgy tervezem, hogy karácsonyig nem fogok vezetett futóedzést végezni, de nyilván nem fogom kibírni, hogy regenerációs céllal ne fussak párszor. Egy ilyen megterhelő szezon után a szervezetnek mindenképp szüksége van a pihenésre. Ami érdekes, hogy amikor a verseny alatt úgymond telítődtem a fáradtsággal, a szervezetem, akár egy okos informatikai rendszer, a fáradtság felét kitörölte, és hirtelen jobban lettem. A második–harmadik napon is azt éreztem, mintha sokkal kevesebbet futottam volna. Most pedig már azt is elmondhatom, hogy soha nem éreztem magam ennyire jól egy ultrafutás után.

Munka mellett, kevésbé népszerű sportot űzve mennyire nehéz finanszírozni ezeket a versenyeket?

Tény, hogy az ultrafutás egy rétegsport, tehát sajnos nem kap akkora figyelmet. A szomszédasszony is azt mondta nekem a múltkor, hogy szeretne megnézni a tévében, ahogy versenyzek. Egy 800 méteres futást még izgalmas lehet közvetíteni, de már egy maraton is túl hosszú a legtöbb embernek, egy 490 kilométeres futásnak meg aztán tényleg nincs kereskedelmi értéke. Viszont támogatókra így is szükség van. A versenyzésemet Dunaszerdahely városa támogatja, de egy közeli étterem és a szomszéd magángazda is segít csökkenteni a mindennapi kiadásaimat, egy pilátesz-stúdió pedig a keresztedzésekben segít sokat. Nekik mind nagy köszönettel tartozom.

Jövőre szeretne visszatérni a Pheidippides Runra, vagy más tervei vannak?

Ami a jövő évet illeti, tavasszal szlovák országos bajnokság lesz, ahol reményeim szerint harcba tudok szállni az elsőségért. Majd Ultrabalaton és 48 órás világbajnokság is lesz, ősszel pedig a 24 órás világbajnokság, ahol várhatóan a Szlovák Atlétikai-szövetség támogatásával tudok majd részt venni. A vb-t a Spartathlon és a Pheidippides Run között rendezik majd félúton, de irreális lenne mindhárom versenyen részt venni, szóval nincs kizárva, hogy jövőre a Pheidippides kimarad.