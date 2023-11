Egy ultrafutás története: Bíró Attila egyedüli szlovákiaiként teljesítette az Athén–Spárta távot

Milyen futómúlttal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki részt vehessen a világ egyik, ha nem legkeményebb futóversenyén?

Huszonöt évvel ezelőtt vettem részt először versenyen, onnantól vallom magam futónak. Hosszabb kihagyás után, 2016-ban kezdtem újra az edzéseket, mégpedig akkor már tudatosan, azzal a céllal, hogy ultrafutással tudjak foglalkozni. 2018-ban teljesítettem az első 100 kilométeres futóversenyemet. Ezzel már akkor kvalifikáltam magam a ´19-es Spartathlonra – akkor még a százassal is lehetett, de azóta ezt eltörölték. Szerintem a 12 órás kvalifikációt is el lehetne törölni, mert köszönőviszonyban sincs azzal a megterheléssel, amit a Spartathlon során kell kibírni. Jómagam az Ultrabalatonnal készülök, amit már háromszor teljesítettem, illetve nyaranta Kladnóba járok egy 24 órás versenyre, ahol már többször sikerült megfutnom a kvalifikációs szintet. Legutóbb 205,5 kilométert sikerült futnom 24 óra alatt. Ezzel kicsit önmagamat is megleptem, nem számítottam rá. Viszont nagy adag önbizalmat adott.

A kvalifikációs szint megfutása még nem garantálja az indulást a Spartathlonon, a részvétel ennél – sajnos – bonyolultabb.

Igen, egy 24 órás versenyen például a 180 kilométert kell hitelesen teljesíteni. Ezzel az eredménnyel már el lehet indulni a Spartathlonon, viszont mivel a résztvevők száma limitált, így csak a sorsolásba lehet bekerülni, ahol a szerencsére is szükség van. Plusz 25 százalékot, azaz 225 kilométert kell teljesíteni ahhoz, hogy sorsolás nélkül, garantált résztvevő lehessen az ember. Mindig bennem volt, hogy ezt én is képes vagyok megfutni. Görcsösen rákészültem, de valamiért mégsem sikerült soha. Aztán elengedtem a dolgot, és ez jó hatással volt a teljesítményemre. Van egy DUV nevű adatbázis, amely a nemzetközi versenyeket nyomon követi, mindenkinek az eredményét meg lehet ott találni. Ami oda bekerül, az hivatalos eredménynek számít.

Szóval ha nincs meg az a bizonyos plusz 25 százalék, az csak a sorsoláshoz elég?

Igen. Vannak további kitételek is. Az egyik, hogy egy országból legfelebb 25 induló lehet. Magyarországról például nagyságrendileg 60–70-en szoktak nevezni, belőlük sorsolnak ki huszonötöt. Sőt, mivel sokan a plusz 25 százalékot is megfutják és ezáltal biztos résztvevővé válnak, csak pár hely marad a kisorsoltaknak. Szlovákiaiként ilyen problémával nem kell szembesülni, tudomásom szerint öten neveztünk. Ketten kerültünk be sorsolással, a másik induló viszont nem fizette be a nevezési díjat, így egyedül képviseltem az országot. Itt jön képbe egy másik kitétel, miszerint ha egy adott országból csak egyetlen ember jelentkezik, akkor az automatikusan bekerül a versenybe, az olimpiai eszmét szem előtt tartva. Mivel Szlovákiából öten neveztünk, ez a kitétel elvileg nem volt érvényes, de mégis elképzelhető, hogy szerepet játszott a bekerülésemben.